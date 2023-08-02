Рус

Це розуміють не лише в Україні: чому росії не буде на саміті миру в Саудівській Аравії

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1998
Метью Міллер пояснив, чому росію не покликали на важливий саміт Новина оновлена 02 серпня 2023, 08:00
Метью Міллер пояснив, чому росію не покликали на важливий саміт. Фото Скріншот відео

Зустріч різних країн дозволить світові почути від України прямо про те, які страхи творяться на її території

Участь російської сторони у міжнародних переговорах щодо встановлення миру в Україні, які пройдуть у Саудівській Аравії, будуть корисними лише тоді, коли кремль стане готовим до дипломатії. Поки що в країні-агресорі все навпаки, тому серед запрошених країн її немає.

Про це на брифінгу повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Я б процитував те, що сказав президент України (Володимир – Ред.) Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з росією, коли росія буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, ми бачили, що з самого початку цих зусиль, а реально навіть до початку цієї війни росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії", — сказав він.

За словами Міллера, готовність до серйозних та змістовних переговорів російська сторона не демонструвала за цей час.

Також представник Держдепартаменту Штатів додав, що зустріч представників різних країн у Саудівській Аравії дасть можливість усьому світу почути безпосередньо від України про ті кошмари, які відбуваються на її території.

Зазначимо, що за даними The Wall Street Journal, 5 та 6 серпня у Саудівській Аравії відбудеться саміт миру в Україні. На цю зустріч не було запрошено росію. На цей час відомо, що в саміті візьмуть участь країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", як Україні готувати до переговорів із росією і в якому разі вони можливі.

Теги:
#Україна #Саміт #Росія #Саудівська Аравія #мир