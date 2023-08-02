Це розуміють не лише в Україні: чому росії не буде на саміті миру в Саудівській Аравії

Зустріч різних країн дозволить світові почути від України прямо про те, які страхи творяться на її території

Участь російської сторони у міжнародних переговорах щодо встановлення миру в Україні, які пройдуть у Саудівській Аравії, будуть корисними лише тоді, коли кремль стане готовим до дипломатії. Поки що в країні-агресорі все навпаки, тому серед запрошених країн її немає.

Про це на брифінгу повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Я б процитував те, що сказав президент України (Володимир – Ред.) Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з росією, коли росія буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, ми бачили, що з самого початку цих зусиль, а реально навіть до початку цієї війни росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії", — сказав він.

За словами Міллера, готовність до серйозних та змістовних переговорів російська сторона не демонструвала за цей час.

Також представник Держдепартаменту Штатів додав, що зустріч представників різних країн у Саудівській Аравії дасть можливість усьому світу почути безпосередньо від України про ті кошмари, які відбуваються на її території.

Зазначимо, що за даними The Wall Street Journal, 5 та 6 серпня у Саудівській Аравії відбудеться саміт миру в Україні. На цю зустріч не було запрошено росію. На цей час відомо, що в саміті візьмуть участь країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", як Україні готувати до переговорів із росією і в якому разі вони можливі.