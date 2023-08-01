Україна і Захід переконуватимуть нейтральні країни підтримати план Києва. Головне про саміт у Саудівській Аравії

Україна просуватиме свою формулу миру перед 30 країнами. рф не запросили

У Саудівській Аравії на початку серпня відбудуться міжнародні переговори щодо війни росії проти України. Він буде особливим, адже збере у Джидді близько 30 країн, серед яких є левова кількість тих країн, що розвиваються, а також ті, що дратують своїм нейтралітетом. Не запросили лише росію.

"Телеграф" розповідає, у чому суть цього саміту та збирає останні новини про нього.

Навіщо Україні ці країни

Авторитетне видання The Wall Street Journal зазначає, що такий саміт проведуть, аби Україна та її союзники спробували переконати країни глобального півдня, багато з яких дотримуються нейтралітету, підтримати пропозиції Києва щодо припинення війни.

Ці принципи допоможуть створити вигідний для України напрямок для майбутніх мирних переговорів з росією. За даними співрозмовників WSJ, європейські посадовці сподіваються, що під час саміту вдасться врегулювати розбіжності між Україною та країнами, що розвиваються.

Зокрема, західні медіа пишуть, що мета України полягає в тому, щоб під час переговорів було визначено загальні принципи припинення війни, а пізніше цього року відбувся мирний саміт, на якому світові лідери погодяться підтримати ці принципи.

Раніше подібна зустріч була проведена у Копенгагені, але розбіжності були значними. Так, Київ намагався переконати країни підтримати мирний план Зеленського (переговори лише після повернення територій та виведення військ). Там брали участь представники Бразилії, Індії, Туреччини та ПАР.

Хто візьме участь

Серед учасників: Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі, Замбія. Свою участь у переговорах уже підтвердили Велика Британія, ПАР, Польща, представники ЄС.

У понеділок Бразилія підтвердила, що братиме участь у саміті, однак поки що в уряді не визначилися, хто представлятиме країну на ньому.

А ось Мексика закликала запросити представників росії, про це заявив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, повідомляє Reuters. Ба більше, він висунув ультиматум — Мексика братиме участь у переговорах у Саудівській Аравії щодо України лише за умови присутності росії.

Від США у Саудівську Аравію поїде радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє СNN з посиланням на офіційних представників США.

Участь Китаю в переговорах не очікується. Хоча Саудівську Аравію, подейкую, обрали саме для того, щоб та залучила до процесу Пекін.

Мирний план України, який містить неприйнятну для москви вимогу про звільнення окупованих територій, тому її і не запрошували.

У чому полягає український мирний план

Український план із 10 пунктів вимагає виведення російських військ за межі України:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відновлення справедливості (спеціальний трибунал щодо злочину агресії рф проти України, створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків).

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

росія цей план, звісно, відкидає.

В Офісі президента України підтвердили зустріч. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, в основу має лягти саме український план.

"Водночас, у процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, що не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН", — зазначив Єрмак.

Україна розраховує реалізувати свою Формулу миру у три етапи:

Зустрічі з послами, акредитованими в Україні. Зустрічі радників з національної безпеки у пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації плану (така зустріч, за словами Єрмака, вже відбулася у Копенгагені), а наступна буде у Саудівській Аравії. Установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися вже до кінця року.

москва спостерігає

росія спостерігає, як Саудівська Аравія веде мирні переговори щодо України зі США та світовими союзниками. Речник кремля дмитро пєсков заявив журналістам, що москва стежитиме за майбутньою зустріччю.

"Чи можливе зараз досягнення мирного врегулювання за участю київського режиму і в контексті його нинішньої позиції? Відповідь однозначна. Ні, це неможливо", – додав пєсков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні президент України Володимир Зеленський вперше полетів до Саудівської Аравії, де він відвідав саміт Ліги арабських держав.