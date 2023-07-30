Україна розпочне переговори про гарантії безпеки зі США: у Зеленського озвучили терміни

Гарантії безпеки діятимуть до вступу до НАТО

Україна та США з наступного тижня розпочнуть двосторонні переговори щодо договору про надання гарантій безпеки нашій країні.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак, ці гарантії безпеки мають працювати до того моменту, як Україна приєднається до НАТО.

"Поки в нашій країні йде війна і ми не можемо приєднатися до НАТО, наша держава має заручитися надійними гарантіями на перехідний період", — зазначив він.

За його словами, за підсумком участі України у саміті НАТО у Вільнюсі, країни Великої сімки підписали спільну декларацію про систему двосторонніх договорів про гарантії безпеки, до якої вже приєдналися понад десять країн. Тепер Україна хоче напрацювати конкретні договори з кожним із партнерів, а переговори зі США розпочнуться вже наступного тижня.

Єрмак зазначив, що у цих договорах буде міститися чіткі описи форматів та механізмів підтримки, включаючи фінансову та оборонну допомогу, а також санкції проти агресора.

Як повідомлялося раніше, 12 липня у столиці Литви пройшов саміт НАТО, на якому був присутній і президент України Володимир Зеленський. Там же країни G7 прийняли заяву, згідно з якою Україні нададуть гарантії безпеки. Серед них постачання сучасної зброї, допомога у здійсненні реформ, навчання військових, допомога з розвитком промислової бази та інше.