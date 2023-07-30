Украина начнет переговоры о гарантиях безопасности с США: у Зеленского озвучили сроки

Гарантии безопасности будут действовать до вступления в НАТО

Украина и США со следующей недели начнут двусторонние переговоры относительно договора о предоставлении гарантий безопасности нашей стране.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, эти гарантии безопасности должны работать до того момента, как Украина присоединится к НАТО.

"Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО, наше государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период", — отметил он.

По его словам, по итогу участия Украины в саммите НАТО в Вильнюсе, страны Большой семерки подписали совместную декларацию о системе двусторонних договоров о гарантиях безопасности, к которой уже присоединились больше десяти стран. Теперь Украина хочет наработать конкретные договора с каждым из партнеров, а переговоры с США начнутся уже на следующей неделе.

Ермак отметил, что в этих договорах будет содержаться четкие описания форматов и механизмов поддержки включая финансовую и оборонную помощь, а также санкции против агрессора.

Как сообщалось ранее, 12 июля в столице Литвы прошел саммит НАТО, на котором присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Там же страны G7 приняли заявление, согласно которому Украине будут предоставлены гарантии безопасности. Среди них поставки современного оружия, помощь в осуществлении реформ, обучение военных, помощь с развитием промышленной базы и другое.