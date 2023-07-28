В Україні з візитом прем'єр нейтральної країни: вже є важливі рішення

Вже відомі подробиці візиту

В Україні з офіційним візитом перебуває прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на МЗС Катару та заяви прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Спочатку варто зазначити, що Катар займає нібито нейтральну позицію з приводу війни в Україні. При цьому його влада відкрито не засудила російську агресію проти українців.

"Під час зустрічей у Києві прем’єр-міністр повторить позицію Катару, яка закликає до поваги суверенітету України та безпеки її територій у межах міжнародно визнаних кордонів, а також дотримання Статуту ООН та встановлених принципів міжнародного права", — заявили в МЗС Катару.

Наразі вже стали відомі подробиці візиту.

Під час зустрічі Мохаммеада бін Абдулрахман аль-Тані зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем він повідомив, що Катар виділяє Україні 100 млн. доларів гуманітарної підтримки України.

За словами Шмигаля, ці гроші будуть спрямовані на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарного розмінування та інших важливих соціальних та гуманітарних проєктів.

"Під час зустрічі ми також відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та необхідність продовження реалізації ініціативи "Grain from Ukraine". Детально обговорили Формулу миру, ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським. Дякую Катару за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території", — розповів Шмигаль.

Також влада обох держав домовилася тісно співпрацювати у рамках Спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва. А також створити інші спеціалізовані робочі групи та комісії з напрацювання питань у різних сферах: від високих технологій та діджиталізації до постачання питної води в тих регіонах України, де це потрібно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше цього року в Україну, зокрема, приїжджали президент США Джо Байден та генсек НАТО Єнс Столтенберг.