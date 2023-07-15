В Україну прибув президент Південної Кореї з дружиною: що відомо про його плани (фото)

Гостям із Південної Кореї показали місця злочинів російських солдатів у Київській області

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль разом із першою леді Кім Кеон Хі прибув до України з неоголошеним візитом одразу після зустрічей у Польщі. Разом із генпрокурором України він відвідав Бучу та Ірпінь, а також має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив старший секретар президента у зв’язках із пресою Кім Ин Хе. Також візит президента Південної Кореї підтвердили в Офісі Генпрокурора України.

Юн Сок Йоль із дружиною вже відвідали місця злочинів російських окупантів у Бучі та Ірпені у супроводі генпрокурора України Андрія Костіна. У Бучі президенту показали місця масових вбивств, а в Ірпені — житловий район, який зазнав великомасштабних ракетних обстрілів. Також у планах південнокорейського президента покласти вінок до пам’ятника війні перед зустріччю на найвищому рівні із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людоїдської тактики росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут було скоєно всі види військових злочинів. Серед них – тортури, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство. Режим рф повинен понести відповідальність за все скоєне. Найефективніший спосіб досягти цього — Спеціальний трибунал зі злочину агресії", — зазначив Андрій Костін під час зустрічі з президентом Південної Кореї.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до України приїжджав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Під час брифінгу із Зеленським він анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ.