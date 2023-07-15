В Украину прибыл президент Южной Кореи с супругой: что известно о его планах (фото)

Гостям из Южной Кореи показали места преступлений российских солдат в Киевской области

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вместе с первой леди Ким Кеон Хи прибыл в Украину с необъявленным визитом сразу после встреч в Польше. Вместе с генпрокурором Украины он посетил Бучу и Ирпень, а также намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил старший секретарь президента по связям с прессой Ким Ын Хе. Также визит президента Южной Кореи подтвердили и в Офисе Генпрокурора Украины.

Юн Сок Ёль с супругой уже посетили места преступлений российских оккупантов в Буче и Ирпене в сопровождении генпрокурора Украины Андрея Костина. В Буче президенту показали места массовых убийств, а в Ирпене — жилой район, который подвергся крупномасштабным ракетным обстрелам. Также в планах южнокорейского президента возложить венок к памятнику войне перед встречей на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы посетили Бучу, чтобы собственными глазами увидеть последствия людоедской тактики россии, направленной на уничтожение мирных украинцев. За 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений. Среди них – пытки, расстрелы гражданских и эвакуационных колонн, сексуальное насилие. Режим рф должен понести ответственность за все содеянное. Самый эффективный способ добиться этого — Специальный трибунал по преступлению агрессии", — отметил Андрей Костин во время встречи с президентом Южной Кореи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину приезжал премьер-министр Испании Педро Санчес. Во время брифинга с Зеленским он анонсировал новый пакет помощи для ВСУ.