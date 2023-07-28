В Украине с визитом премьер нейтральной страны: уже есть важные решения

Уже известны подробности визита

В Украине с официальным визитом находится премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на МИД Катара и заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Для начала стоит отметить, что Катар занимает якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. При этом его власти открыто не осудили российскую агрессию против украинцев.

"Во время встреч в Киеве премьер-министр повторит позицию Катара, призывающую к уважению суверенитета Украины и безопасности ее территорий в пределах международно признанных границ, а также соблюдению Устава ООН и установленным принципам международного права", — заявили в МИД Катара.

В настоящий момент уже стали известны подробности визита.

Так, во время встречи Мохаммеада бин Абдулрахман аль-Тани со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем он сообщил, что Катар выделяет Украине 100 млн. долларов гуманитарной поддержки Украины.

По словам Шмыгаля, эти деньги будут направлены на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарного разминирования и других важных социальных и гуманитарных проектов.

"В ходе встречи мы также отметили важность возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и необходимость продолжения реализации инициативы "Grain from Ukraine". Подробно обсудили Формулу мира, инициированную Президентом Украины Владимиром Зеленским. Благодарю Катар за готовность приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, которых россия незаконно вывезла и продолжает удерживать на своей территории", — рассказал Шмыгаль.

Также власти обоих государств договорились тесно сотрудничать в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. А также создать другие специализированные рабочие группы и комиссии по наработке вопросов в разных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставки питьевой воды в тех регионах Украины, где это нужно.

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее в этом году в Украину, в частности, приезжали президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.