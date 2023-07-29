Буде складніше за попередню: у Зеленського попередили українців про виклики нової зими

Зима 2023-24 буде складною та українцям до неї варто бути готовими

Попри всі зусилля українських енергетиків, нова зима буде набагато складнішою з точки зору забезпечення потреб країни електрикою.

Як розповів в інтерв’ю "24 каналу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, цього року Україна має набагато гірші "стартові позиції", оскільки минулої була збалансована система, яка працювала десятиліттями.

"росія, по-перше, вивела з енергетичної системи ЗАЕС — не забуваємо. Це величезний обсяг мегават. Крім того, вона завдала основних ударів по магістральній мережі. Тому стартові позиції гірші, але усвідомлення ризиків зараз набагато краще", — зазначив він.

За його словами, далеко прибирати зарядні станції або павербанки явно не варто принаймні до завершення війни.

При цьому Подоляк зазначив, що рф неодмінно битиме по цивільних об’єктах взимку всупереч усім положенням міжнародного права.

"Для росії ж головне — не війну виграти на полі бою. Вона цього не може зробити. Для росії зараз головне — максимально завдати шкоди цивільному населенню", — зазначив чиновник.

Він додав, що зараз керівництво країни-окупанта вже навіть не приховує те, що завдає ударів по цивільних об’єктах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з експертами в галузі енергетики та дізнався, чого українцям чекати від світла цієї зими.