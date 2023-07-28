Готуй генератор влітку: наступна зима в Україні може стати не менш складнішою, аніж торішня

"Телеграф" розбирався, d якому стані сьогодні перебуває українська енергосистема.

Зима 2022/2023 року стала найважчою за всю історію незалежної України. Масовані ракетні атаки і удари дронів з боку рф по критичній інфраструктурі не залишили неушкодженою жодну ТЕС України, що призводило до тривалих віялових, аварійних та екстрених відключень електроенергії.

Попри наміри росіян виснажити українців темрявою і зламати холодом, вже наприкінці лютого 2023 року ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати. Водночас ремонтні роботи проводили в екстреному режимі і за тимчасовою схемою, адже для капітального ремонту об'єктів не було ані часу, ані коштів.

"Телеграф" звернувся до експертів у сфері енергетики, щоб дізнатися, в якому стані сьогодні перебувають українські електромережі, і до якої зими нам слід готуватися.

Ситуація складна, але не безнадійна

Навіть за наявності повного фінансування, відновлення енергетичної системи України до довоєнного стану зажадало б кількох років. Саме стільки часу потрібно для виготовлення нового обладнання і встановлення його на пошкоджені об'єкти, розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Коли будуть нові удари, ми вже не зможемо умовно розбирати блок, який не працює, і з нього складати чи з двох розбитих – один цілий. Нема вже фізично цих двох блоків. Зима буде дуже складна. Я б дуже радив всім українцям, якщо є генератор, змастіть його, купіть запас палива, приготуйтеся. Так само павербанки та інші інструменти, щоб пом'якшити собі ситуацію під час відключень", – сказав Харченко.

З такою оцінкою ситуації в цілому погоджується й директор енергетичних програм Центра Разумкова Володимир Омельченко. За словами експерта, детальна інформація щодо стану енергетичної системи доступна виключно для службового користування чи навіть секретна, проте загальні дані про обсяги системних руйнувань відомі.

В результаті російського терору критичної інфраструктури України було зруйновано 45% теплової генерації і до 50% всього обладнання лінії високовольтних передач.

– Втім, Україні надано чималі гроші та обладнання для відновлення. "Укренерго", наприклад, отримало на ці потреби близько мільярда євро і зараз активно працює над заміною пошкоджених автотрансформаторів та іншого обладнання. Враховуючи це, можна сподіватися, що компанії вдасться підготуватися до осіннього періоду і забезпечити необхідне постачання електроенергії споживачам, – каже Володимир Омельченко в коментарі "Телеграфу".

При цьому, за словами експерта, розраховувати на безперебійне енергопостачання також не варто. Навіть за умови максимально вдалого відновлення пошкоджених генеруючих блоків, дефіцит у системі в осінньо-зимовий період і в окремий час доби збережеться. Уникнути віялових відключень електроенергії українцям не вдасться, хоча їх може бути менше, аніж торік.

Також уряду слід працювати над тим, щоб збільшити фінансову ліквідність енергетичних компаній, каже Володимир Омельченко. Станом на сьогодні одна з найбільших проблем – це великі борги цих підприємств. Якщо в зимовий період на європейських ринках відчутно зросте ціна на електроенергію, імпортувати її в пікові періоди буде вкрай складно.

Підготовка у розпалі, але її ефективність під запитанням

Днями міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з віце-президентом Світового банку Антонеллою Бассані та регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі. Посадовці обговорили напрями підтримки українського енергосектору в умовах продовження прицільних російських атак на енергетичну інфраструктуру та реалізацію проектів з посилення стійкості енергосистеми.

Зокрема, в рамках проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" Україна отримає фінансування в обсязі 500 млн доларів. Ще одна угода передбачає виділення гранту у 37,74 млн євро від уряду Німеччини для впровадження на підстанціях пристроїв для забезпечення нормативних параметрів електроенергії СТАТКОМ. Кошти підуть на закупівлю обладнання для послуг з опалення та обладнання для інфраструктури передачі електроенергії.

"Торік масовані російські атаки на наші енергооб’єкти тривали впродовж усього опалювального сезону – з 10 жовтня по 9 березня включно. Наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб’єктах. У її межах ми плануємо відремонтувати насамперед об’єкти генерації.

Також ведуть роботи з відновлення підстанцій, мереж і об’єктів теплової генерації в регіонах, для яких вона є критично важливою. Загалом ми плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими у результаті ремонтної кампанії. Водночас очікуємо, що ворожі атаки триватимуть і наступної зими, тому підтримка партнерів, яка допоможе забезпечити максимальну стійкість системи, є надзвичайно важливою", – зазначав міністр.

Також Галущенко повідомив про виконання робіт з посилення фізичного захисту критичної інфраструктури і проведення перемовин з ENTSO-E щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн.

Попри оптимістичний настрій у профільному міністерстві, досягнення уряду у питанні подолання енергетичної кризи є вкрай сумнівними, вважає екс-міністр палива та енергетики України Ігор Насалик.

Для вирішення проблем такого масштабу державі необхідна окрема спеціальна програма по мережах та генераціях, хоча б приблизний річний план з урахуванням військових дій та моделювання системи на базі "Укренерго", вважає політик.

– Таке враження, що в уряді забули, що це таке і як воно працює. Якщо порівняти критичність ситуації 2017 року, коли зупинили поставки 25 млн тонн вугілля на генеруючі станції, із сьогоднішньою, тоді вона була на 2 бали вищою. При цьому споживачі не відчули дефіциту електроенергії. Яких заходів зараз вживає міністерство, щоб зміцнити енергетичну систему України? Уряд виконує функцію статистів, які лише фіксують руйнування.

Фінансування з боку донорів є, але це не системна робота, а латання дірок. Ті ж самі генерації, допомога, обладнання… Трансформатори виготовляють рік-півтора, але для цього потрібно хоча б замовлення на них зробити. Уряд не робить навіть цього. Сьогодні більш ефективними є приватні структури. Зокрема, ДТЕК робить більше, аніж все міністерство, – каже екс-міністр в коментарі "Телеграфу".

На уряд сподівайся, а сам роботи не цурайся

Враховуючи, що уникнути дефіциту електроенергії взимку не вдасться навіть за відсутності нових масованих атак з боку рф, українцям слід починати підготовку до ймовірних блекаутів вже зараз. Якщо рф продовжить терор нашої критичної інфраструктури, зокрема удари по ГЕС і ТЕС, мільйони споживачів ризикують залишитись не лише без світла, а й без опалення.

Мастхевом наступної зими залишатимуться:

генератори;

павербанки;

ліхтарі та свічки;

туристичні газові балони;

зарядні станції;

буржуйки.

Мешканцям приватних будинків з твердопаливним котлом або піччю є сенс замислитись над альтернативним способом опалення на випадок аварійного відключення централізованого. Купувати дрова, вугілля або пелети варто вже зараз, адже в листопаді-грудні на тлі високого попиту ціни на них можуть суттєво зрости.

На липень вартість деревного вугілля становить від 8 200 до 14 800 грн/т; антрациту та напівантрациту — від 14 500 до 19 900 грн/т, довгополуменевого газового вугілля — від 12 500 до 14 300 грн/т, пишуть "Новини.Live".

Ціни на дрова зараз стартують від 1100 грн/м.куб (липа) і сягають 1900 грн/м.куб (дуб, граб, ясень).

Якщо ви наважились на придбання електрогенератора, — зараз найкращий час для цього. Моделі, що в листопаді 2022 року коштували близько 30 тисяч гривень, сьогодні можна придбати менш, аніж з 10 тис. грн. Дорожчі прилади впали у ціні зі 100 до 30 тисяч гривень, проте не виключено, що зі зростанням попиту вартість знову повернеться до торішнього рівня.