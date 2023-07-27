Рада проголосувала за повернення електронних декларацій: чому цей закон такий важливий

Законопроект передбачає деякі зміни

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про поновлення декларування. Посли країн G7 закликали Україну зробити це ще у лютому, а згодом петицію підтримав і сам президент Володимир Зеленський.

Подробиці розповів керівник фракції "Слуга народу" у ВРУ Давид Арахамія. Також він назвав категорії, які можуть бути звільнені від декларування.

Як тільки пройде 90 днів з моменту набрання чинності законом, подати декларації за 2021–2022 роки зобов’яжуть чиновників. При цьому "дірок" у періодах декларування та перевірок не буде. Виняток становитимуть військові та аналогічні посади в оборонному секторі.

Щодо військових та посадових осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях чи територіях, де ведуться активні бойові дії, то декларацію вони мають подати після звільнення або у разі повернення до постійного пункту дислокації (крім ротації), демобілізації, звільнення територій.

Законопроект також відновлює повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з перевірки декларацій. Крім того, законопроект скасовує контраверсійні норми про недекларування місця проживання під час війни.

"Без декларування місця проживання та подання декларацій та перевірки мали б трохи сенсу навіть із повним публічним доступом до декларацій. Адже НАЗК не змогло б перевірити баланс доходів/витрат на користування нерухомістю", — сказано в повідомленні.

Також законопроект передбачає поновлення публічного доступу до реєстру декларацій, але деякі обмеження все ж таки залишаться. Зокрема, з міркувань безпеки нардепи пропонують обмежити доступ до інформації про населений пункт, де розташоване майно, а також ідентифікуючі дані третіх осіб, зазначених у декларації. Але подавати ці дані все одно буде потрібно, оскільки НАБУ, НАЗК та САП матимуть доступ до них для перевірок.

Такі заходи автори законопроекту не вважають "ідеальними", але впевнені, що це "крок у правильному напрямку, порівняно з попередніми законодавчими ініціативами". Суспільство має право на відкриття декларацій топ-чиновників і в другому читанні автори документа мають намір домогтися більшої публічності.

Також заповнення декларацій стане зручнішим, а дані з інших реєстрів "підтягуватимуться" в аккаунт декларанта автоматично. Що стосується декларування орендованого майна, то в першому читанні було прийнято компромісну норму про те, що декларуванню не підлягатиме об’єкт із ринковою вартістю користування до 50 прожиткових мінімумів (поки що менше 130 000 грн) за весь час користування.

"Відкрию таємницю: це рішення виникло в переговорах з МВФ, який узгодив такий підхід. Ідея полягає в тому, щоб сфокусувати перевірку стану чиновників на виявленні суттєвої брехні, незаконного збагачення або необґрунтованих активів (нині навіть адміністративна відповідальність за брехню у декларації починається зі 134). тис. грн).Важливий момент: ця норма не повинна стати "діркою" для недекларування майна безоплатному користуванні, адже вказати майно потрібно буде за ринковою вартістю користування незалежно від того, чи платить сам декларант.Як визначати цю ринкову вартість так, щоб цим не змогли маніпулювати для приховання майна взагалі питання для доопрацювання", — йдеться у повідомленні.

Чому декларування було скасовано

Навесні 2023 року, після початку повномасштабного вторгнення, ВРУ скасувала обов’язкове подання е-декларацій чиновниками на період воєнного стану. За ними залишилося право добровільно подавати декларації.

Журналіст "УП" Михайло Ткач вважає, що скасування декларацій призвело до посилення корупції на всіх рівнях — від регіональних до столичного. Прикладом цього є справа військкома Борисова, відпочинок чиновників на Мальдівах та інших курортах, а також купівля дорогої нерухомості та авто. І все це в період війни, коли економіка України у хиткому становищі.

Він вважає, що НАЗК має відновити контроль над чиновниками і такі "точкові авральні реакції призведуть до появи у фігурантів обережності, яка була втрачена після початку повномасштабного вторгнення". Однак глобально питання із зловживаннями владою це не вирішить.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у військкома Борисова заарештували шість елітних автомобілів, частину яких намагалися вивезти з країни його родичі.