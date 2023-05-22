Елітна нерухомість, підряди для "своїх" та збитки для столиці: ЗМІ знайшли схеми розкрадань у "Київміськбуді"

Журналісти виявили на підприємстві купу можливих схем виведення коштів, а один із будинків сім’ї коштує до 4 мільйонів доларів

У той час як компанія "Київміськбуд", яка належить на 80% столичній громаді , не може добудувати свої об’єкти і просить у міського бюджету 1,3 млрд грн, її керівник Ігор Кушнір виводить з компанії гроші та земельні ділянки на фірми своєї дружини та бізнес-партнерів.

Такий висновок роблять журналісти проекту Bihus.Info у розслідуванні, присвяченому діяльності Ігоря Кушніра на чолі "Київміськбуду".

Розслідування Bihus.Info

Як зазначають журналісти, зліт Кушніра був дуже швидким та несподіваним. Він жив та працював з 1990 року у Кременчуці на Полтавщині у різних комерційних структурах до 2010 року, коли раптово став заступником міністра оборони.

За даними журналістів, за призначенням стояв тодішній глава Управління справами при президенті України Андрій Кравець, який теж довго жив у Кременчуці і дружив з подружжям Кушнір. Пов’язані вони й досі.

Приватний бізнес за підтримки "Київміськбуду"

Як стверджують журналісти Bihus.Info, на посаді голови "Київміськбуду" Кушнір розвинув бурхливу комерційну діяльність, використовуючи ті переваги, які дає будівельному бізнесу в столиці статус компанії, яку він очолює.

Так, будучи комунальним підприємством, яке належить територіальній громаді столиці, "Київміськбуд" швидше отримував земельні ділянки під забудову, які потім будував та продавав спільно з приватними фірмами. Бувало й так, що продавав квартири лише приватний партнер "Київміськбуду", він же й заробляв на будівництві, а не підприємство, яке перебуває у власності киян.

Головним бізнес-партнером "Київміськбуду" та особисто Ігоря Кушніра журналісти назвали екс-смотрящого за Києвом і нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара через фірму bUd Development. Як з’ясувалося, бізнесмени навіть користуються і тим самим чартером.

За даними "Української правди", Столару та Кушніру також належать компанії BudCapital та IB Alliance.

Близько 1,7 млрд грн від "Київміськбуду" за 2020-2021 роки отримала компанія "Укрбуд Інвест", що належить кременчуцькому бізнесмену та другу Ігоря Кушніра – Віктору Мареничу. Свого часу він був директором ТОВ "Житло-інвест" у Кременчуці, там же заступником директора, згідно з офіційною біографією, до потрапляння до Міноборони України працював і Кушнір. При цьому житлові комплекси, які будує ця фірма — "Медовий", "Кириловський гай" та інші — стоять недобудованими.

Ще близько 1 млрд грн на підрядах від "Київміськбуду" заробили компанія "Ягуар" та "Будівельно-промислова компанія Ягуар" київських бізнесменів Рахмайнових – Василя та його сина Євгена. Фірми останніх, до речі, періодично потрапляють у скандали з можливим розкраданням коштів на виконанні тендерів для КМДА.

Ще близько 1 млрд грн на підрядах від "Київміськбуду" заробила компанія "Горбуд", також створена за участю сімейства Рахмайлових, нині ж записана на екс-колегу дружини Василя Рахмайлова та уродженку Кременчука — Інну Білоусову.

Звичайно, все це не змогло не позначитися на фінансовому стані "Київміськбуду", який з 35 млн грн чистого прибутку в 2019 році, вже в 2020-му "просіло" до прибутку в 4 млн грн, а за підсумками 2022-го було зафіксовано збиток у 36 млн грн.

Для порівняння, ТОВ "Ягуар" з 11 млн грн чистою у 2020 році змогло підняти її навіть за підсумками кризового 2022-го майже вдвічі — до 19 млн грн.

Гол як сокіл – все на сім’ї та бізнес-партнерах

Офіційно Ігор Кушнір не володіє навіть авто, хоча йому належать два паркомісця та квартира. А ось тітка його дружини Оксани Кушнір — Ніна Чухліб — володіє будинком на Печерську площею 800 "квадратів" і 30 соток землі. За підрахунками журналістів, коштує цей маєток близько 4 млн дол.

Відразу сім будинків родичів та близьких бізнес-партнерів сімейства Кушнір перебувають у Козині на 2 га землі, що колись були базою відпочинку "Київміськбуду", а один із них навіть продавався за 100 млн грн.

Масштабним бізнесом у рамках Koksi Holding Ltd, що належить їй, з пропискою в офшорній зоні Кіпру володіє дружина Ігоря Кушніра – Оксана. На сайті холдингу фірма позиціонує себе як серйозного гравця на ринку низки областей України та країн Балтії. Серед заявлених проектів компанії — ЖК "Французький квартал", що був візитною карткою самого "Київміськбуду".

Ще у 2021 році ЗМІ виявили зв’язок між Koksi Holding Ltd і вже згаданим вище Андрієм Кравцем, який міг бути причетним до призначення Кушніра. Родичі екс-завгоспу за Віктора Януковича вели з Оксаною Кушнір спільний будівельний бізнес у Вільнюсі. Причому, походження грошей на нього було невідомим.

За даними Bihus.Info, початковий капітал для Koksi Holding Ltd — 4,5 млн євро, надала компанія, зареєстрована на Британських Віргінських островах, ще на одній офшорній зоні, тільки на Карибах. Хто стоїть за цією фірмою – невідомо.

Але як наголосили журналісти Bihus.Info, бізнес Оксани Кушнір розцвів після призначення Ігоря Кушніра головою "Київміськбуду". Той же Koksi Holding Ltd з’явився в 2015-му році, вже з 4,5 млн євро та будівельним профілем бізнесу.

Сам Ігор Кушнір у відповіді Bihus.Info заперечує будь-які особисті чи бізнесові зв’язки з Вадимом Столаром чи підрядниками "Київміськбуду".

А тим часом інтерес до "Київміськбуду" виявило Національне антикорупційне бюро України, яке запросило у Київської міськадміністрації документи щодо діяльності компанії.