Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир об аудите компании: "Активов у предприятия сегодня более 5 миллиардов гривен"

Проверка займет около трех месяцев

Комментируя аудит компании, который недавно был инициирован мэром Виталием Кличко, руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир напомнил, что аналогичные аудиты на предприятии проводятся ежегодно.

"Будем содействовать проведению проверки. Мы проходим аудит деятельности компании ежегодно, плюс ко всему – в этом году сделали дополнительные два аудита, которые будут также предоставлены. Я думаю, в этом проблем нет – это обычный рабочий процесс", — говорит Игорь Кушнир.

Он добавил, что нынешний аудит охватывает период за 2020-2022 годы. "За этот период аудиты у нас производились международной компанией. Выводы всех проверок были удовлетворительными", — уверяет руководитель "Киевгорстроя".

По словам президента КГС, на сегодняшний день стоимость предприятия составляет 5 миллиардов. "Производили оценку целостного имущественного комплекса "Киевгорстроя", эта оценка у нас заняла около 3 месяцев. У нас вышло по итогам оценки, что активов у предприятия сегодня более 5 миллиардов гривен. То есть если мы все достроим и все продадим, то у нас останется 5 с половиной миллиардов. Это гарантия прочности и яркое свидетельство того, что никто здесь ничего не брал", – говорит Игорь Кушнир.

Ранее "Киевгорстрой" продолжил строительство четырех жилых комплексов. В конце апреля компания возобновила строительные работы в ЖК "Урловский-1", "Урловский-2", "Mirax" и "Абрикосовый".