Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір про аудит компанії: "Активів у підприємства на сьогодні понад 5 мільярдів гривень"

Перевірка займе близько трьох місяців

Коментуючи аудит компанії, який нещодавно було ініційовано мером Віталієм Кличком, керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір нагадав, що аналогічні аудити на підприємстві проводяться щороку.

"Сприятимемо проведенню перевірки. Ми проходимо аудит діяльності компанії щороку, плюс до всього — цього року зробили додаткові два аудити, які будуть також надані. Я думаю, у цьому проблем немає — це звичайний робочий процес", — каже Ігор Кушнір.

Він додав, що нинішній аудит охоплює період за 2020-2022 роки. "За цей період аудити у нас проводилися міжнародною компанією. Висновки всіх перевірок були задовільними", — запевняє керівник "Київміськбуду".

За словами президента КМБ, на сьогодні вартість підприємства складає 5 мільярдів. "Робили оцінку цілісного майнового комплексу "Київміськбуд", ця оцінка у нас зайняла близько 3 місяців. У нас вийшло за підсумками оцінки, що активів у підприємства на сьогодні понад 5 мільярдів гривень. Тобто, якщо ми все добудуємо і все продамо, то у нас залишиться 5 з половиною мільярдів. Це гарантія міцності та яскраве свідчення того, що ніхто тут нічого не брав", — говорить Ігор Кушнір.

Раніше "Київміськбуд" продовжив будівництво чотирьох житлових комплексів. Наприкінці квітня компанія відновила будівельні роботи у ЖК "Урловський-1", "Урловський-2", "Mirax" та "Абрикосовий".