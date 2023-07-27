Рада проголосовала за возвращение электронных деклараций: почему этот закон так важен

Законопроект предусматривает некоторые изменения

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о возобновлении декларирования. Послы стран G7 призывали Украину сделать это еще в феврале, а позже петицию поддержал и сам президент Владимир Зеленский.

Подробности рассказал руководитель фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия. Также он назвал категории, которые могут быть освобождены от декларирования.

Как только пройдет 90 дней с момента вступления закона в силу, подать декларации за 2021–2022 годы обяжут чиновников. При этом "дырок" в периодах декларирования и проверок не будет. Исключение составят военные и аналогичные должности в оборонном секторе.

Что касается военных и должностных лиц, которые пребывают на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, то декларацию они должны подать после увольнения или в случае возвращения в постоянный пункт дислокации (кроме ротации), демобилизации, освобождения территорий.

Законопроект также восстанавливает полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по проверке деклараций. Вдобавок к этому законопроект отменяет контраверсионные нормы о недекларировании места жительства во время войны.

"Без декларирования места жительства и подачи деклараций и проверки имели бы немного смысла даже с полным публичным доступом к декларациям. Ведь НАПК не смогло бы проверить баланс доходов/расходов на пользование недвижимостью", — сказано в сообщении.

Также законопроект предусматривает возобновление публичного доступа к реестру деклараций, но некоторые ограничения все же останутся. В частности, из соображений безопасности нардепы предлагают ограничить доступ к информации о населенном пункте, где расположено имущество, а также об идентифицирующих данных третьих лиц, указанных в декларации. Но подавать эти данные все равно будет нужно, так как НАБУ, НАПК и САП будут иметь к ним доступ для проверок.

Такие меры авторы законопроекта не считают "идеальными", но уверены, что это шаг в правильном направлении по сравнению с предыдущими законодательными инициативами. Общество имеет право на открытие деклараций топ-чиновников и во втором чтении авторы документа намерены добиться больше публичности.

Также заполнение деклараций станет более удобным, а данные из других реестров будут "подтягиваться" в аккаунт декларанта, автоматически. Что касается декларирования арендованного имущества, то в первом чтении была принята компромиссная норма о том, что декларированию не будет подлежать объект с рыночной стоимостью пользования до 50 прожиточных минимумов (пока чуть меньше 130 000 грн) за все время пользования.

"Открою тайну: это решение возникло в переговорах с МВФ, согласовавшим такой подход. Идея состоит в том, чтобы сфокусировать проверку состояния чиновников на выявлении существенной лжи, незаконного обогащения или необоснованных активов (в настоящее время даже административная ответственность за ложь в декларации начинается со 134 тыс. грн). Важный момент: эта норма не должна стать "дырой" для недекларирования имущества безвозмездном пользовании, ведь указать имущество нужно будет по рыночной стоимости пользования независимо от того, платит ли сам декларант. Как определять эту рыночную стоимость так, чтобы этим не смогли манипулировать для сокрытия имущества вообще вопрос для доработки", — говорится в сообщении.

Почему декларирование был отменено

Весной 2023 года, после начала полномасштабного вторжения, ВРУ отменила обязательную подачу э-деклараций чиновниками на период военного положения. При этом за ними осталось право добровольно подавать декларации.

Журналист "УП" Михаил Ткач считает, что отмена деклараций привела к тому, что усилилась коррупция на всех уровнях — от региональных до столичного. Примером тому служит дело военкома Борисова, отдых чиновников на Мальдивах и других курортах, а также покупка дорогой недвижимости и авто. И все это в период войны, когда экономика Украины в шатком положении.

Он считает, что НАПК должно возобновить контроль над чиновниками и такие "точечные авральные реакции приведут к появлению у фигурантов осторожности, которая была потеряна после начала полномасштабного вторжения". Однако глобально вопрос со злоупотреблениями властью это не решит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у военкома Борисова арестовали шесть элитных автомобилей, часть из которых пытались вывезти из страны его родственники.