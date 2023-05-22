Элитная недвижимость, подряды для "своих" и убытки для столицы: СМИ нашли схемы хищений в "Киевгорстрое"

Журналисты обнаружили на предприятии кучу возможных схем вывода средств, а один из домов семьи стоит до 4 миллионов долларов

В то время как принадлежащая на 80% столичной громаде компания "Киевгорстрой" не может достроить свои объекты и просит у городского бюджета 1,3 млрд грн, ее руководитель Игорь Кушнир выводит из компании деньги и земельные участки на фирмы своей жены и бизнес-партнеров.

Такой вывод делают журналисты проекта Bihus.Info в расследовании, посвященном деятельности Игоря Кушнира во главе "Киевгорстроя".

Расследование Bihus.Info

Как отмечают журналисты, взлет Кушнира был очень быстрым и неожиданным. Он жил и работал с 1990 года в Кременчуге на Полтавщине в разных коммерческих структурах до 2010 года, когда внезапно стал заместителем министра обороны.

По данным журналистов, за назначением стоял тогдашний глава Управления делами при президенте Украины Андрей Кравец, тоже долго живший в Кременчуге и друживший с четой Кушнир. Связаны они и сейчас.

Частный бизнес при поддержке "Киевгорстроя"

Как утверждают журналисты Bihus.Info, на посту главы "Киевгорстроя" Кушнир развил бурную коммерческую деятельность, используя те преимущества, которые дает строительному бизнесу в столице статус возглавляемой им компании.

Так, будучи коммунальным предприятием, принадлежащим территориальной громаде столицы, "Киевгорстрой" быстрее получал земельные участки под застройку, которые затем строил и продавал совместно с частными фирмами. Бывало и так, что продавал квартиры только частный партнер "Киевгорстроя", он же и зарабатывал на строительстве, а не предприятие, находящееся в собственности киевлян.

Главным бизнес-партнером "Киевгорстроя" и лично Игоря Кушнира журналисты назвали экс-смотрящего за Киевом и нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара через фирму bUd Development. Как выяснилось, бизнесмены даже пользуются и одним и тем же чартером.

По данным "Украинской правды", Столару и Кушниру также принадлежат компании BudCapital и IB Alliance.

Порядка 1,7 млрд грн от "Киевгорстроя" за 2020-2021 годы получила компания "Укрбуд Инвест", принадлежащая кременчугскому бизнесмену и другу Игоря Кушнира – Виктору Мареничу. В свое время он был директором ООО "Житло-инвест" в Кременчуге, там же замом директора, согласно официальной биографии, до попадания в Минобороны Украины трудился и Кушнир. При этом жилые комплексы, которые строит эта фирма — "Медовый", "Кирилловский гай" и прочие — стоят недостроенными.

Еще около 1 млрд грн на подрядах от "Киевгорстроя" заработали компания "Ягуар" и "Строительно-промышленная компания Ягуар" киевских бизнесменов Рахмайновых – Василия и его сына Евгения. Фирмы последних кстати периодически попадают в скандалы с возможным хищением средств на выполнении тендеров для КГГА.

Еще около 1 млрд грн на подрядах от "Киевгорстроя" заработала компания "Горбуд", также созданная при участии семейства Рахмайловых, ныне записанная же на экс-коллегу жены Василия Рахмайлова и уроженку Кременчуга — Инну Белоусову.

Естественно, все это не смогло не отразиться на финансовом состоянии "Киевгорстроя", которое с 35 млн грн чистой прибыли в 2019 году, уже в 2020-м "просело" до прибыли в 4 млн грн, а по итогам 2022-го был зафиксирован убыток в 36 млн грн.

Для сравнения, ООО "Ягуар" с 11 млн грн чистой в 2020 году смог поднять ее даже по итогам кризисного 2022-го почти вдвое – до 19 млн грн.

Гол как сокол – все на семье и бизнес-партнерах

Официально Игорь Кушнир не владеет даже авто, хотя ему принадлежат два паркоместа и квартира. А вот тетя его супруги Оксаны Кушнир – Нина Чухлеб – владеет домом на Печерске площадью в 800 "квадратов" и 30 соток земли. По подсчетам журналистов, стоит это имение около 4 млн долл.

Сразу семь домов родственников и близких бизнес-партнеров семейства Кушнир находятся в Козине на 2 га земли, которые некогда были базой отдыха "Киевгорстроя", а один из них даже продавался за 100 млн грн.

Масштабным бизнесом в рамках принадлежащего ей Koksi Holding Ltd с пропиской в офшорной зоне Кипра владеет супруга Игоря Кушнира – Оксана. На сайте холдинга фирма позиционирует себя как серьезного игрока на рынке ряда областей Украины и стран Балтии. В числе заявленных проектов компании – ЖК "Французский квартал", являвшийся визитной карточкой самого "Киевгорстроя".

Еще в 2021 году СМИ обнаружили связь между Koksi Holding Ltd и уже упомянутым выше Андреем Кравцом, который мог быть причастен к назначению Кушнира. Родственники экс-завхоза при Викторе Януковиче вели с Оксаной Кушнир совместный строительный бизнес в Вильнюсе. Причем происхождение денег на него было неизвестным.

По данным Bihus.Info, первоначальный капитал для Koksi Holding Ltd – 4,5 млн евро, предоставила компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, еще одной офшорной зоне, только на Карибах. Кто стоит за этой фирмой – неизвестно.

Но как акцентировали внимание журналисты Bihus.Info, бизнес Оксаны Кушнир расцвел после назначения Игоря Кушнира главой "Киевгорстроя". Тот же Koksi Holding ltd появился в 2015-м году, уже с 4,5 млн евро и строительным профилем бизнеса.

Сам Игорь Кушнир в ответе Bihus.Info отрицает какие-либо личные или бизнес-связи с Вадимом Столаром или подрядчиками "Киевгорстроя".

А тем временем, интерес к "Киевгорстрою" проявило Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое запросило у Киевской горадминистрации документы, касающиеся деятельности компании.