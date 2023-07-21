В Україні продовжує дорожчати бензин: які зараз ціни на АЗС і що буде у серпні

Ціни підскочили відразу на кількох заправках

Після скасування пільг в Україні продовжується зростання цін на бензин. Протягом третього тижня липня власники автозаправних станцій ще скоригували вартість палива.

Про це повідомляє "Еnkorr".

Так, за даними сайту, роздрібні ціни на бензини А-95 та А-95+ у середньому по країні зросли на 34 коп./л та 37 коп./л і склали 48,26 грн/л та 50,37 грн/л відповідно, а дизпаливо додало 34 коп./л – до 47,34 грн/л.

Зокрема, популярна в Україні мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо) підвищила ціни на пальне на 1 грн/л: бензин марки А-95 подорожчав до 47 грн/л, бензин А-92 – до 46 грн/л, дизельне паливо – до 47 грн/л.

На 1 грн/л пальне подорожчало на станціях державної "Укрнафти". Так, за літр 95-го тепер тут попросять 46,90 грн., А-95+ – 48,90 грн/л.

Змінили вартість палива у бік збільшення також БРСМ-Нафта, U.GO, Ovis, Авантаж 7, Олас, RLS та інші. Докладніше про нинішні ціни на паливо ви можете дізнатися з таблиці:

За прогнозами експертів, бензин і дизель дорожчатиме й надалі.

"Очікуємо ще невелике зростання в межах двох гривень по бензину та дизелю до кінця місяця (липня — Ред.)", — зазначив директор групи компаній PRIME Дмитро Леушкін.

А ось подорожчання автогазу може й не статися, каже експерт.

Про повернення довоєнного оподаткування, відновлення перевірок та податкові новації, які варто очікувати зі вступом в ЄС читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Наша система оподаткування IT є найкращою у світі, — Данило Гетманцев".

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні повернули 20% ПДВ на паливо, яке діяло до початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим ціни на пальне практично відразу поповзли вгору, а подорожчання відбувається й досі.