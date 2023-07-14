Бензин в Україні продовжуватиме дорожчати: коли чекати пікових цін

У 2022 році бензин коштував ще дорожче

Як і прогнозувалося раніше, вартість бензину в Україні почала поступово підвищуватись.

Як заявив в ефірі телемарафону директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, найближчим часом тенденція збережеться.

За його словами, ціни на бензин досягнуть 50-55 гривень за літр, тоді як літр дизпалива коштуватиме 45-50 гривень.

"Очікуємо, коли нові податки вже повністю інтегруються в ціну, а це буде, коли нові липневі обсяги замінять собою запаси з червня та травня, що дизпаливо буде в діапазоні 45-50 грн. за літр, бензин 50-55 грн. за літр", — розповів експерт.

При цьому Куюн звернув увагу на те, що 2022 року бензин коштував ще дорожче. Навіть його висока вартість тоді не позначилася на попиті, додав він.

Як відомо, з 1 липня в Україні повернули акциз на пальне та розмір ПДВ до довоєнного рівня (замість 7% він став 20%).

Яка зараз вартість бензину

Раніше "Телеграф" писав про те, що через підвищення цін на паливо, напевно, підвищиться і вартість перевезення сировини та готових продуктів, а тому українцям треба бути готовими до того, що ціни в магазинах теж поповзуть вгору.