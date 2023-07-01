Скандал на АЗС у Львові: більше 10 автомобілів зламалися після заправки неякісним бензином

Перед поверненням довоєнного ПДВ ділки вирішили "нагріти руки" на дешевому паливі

В зв'язку з тим, що з 1 липня повертається довоєнний 20% ПДВ на пальне, багато хто з українців очікують великий стрибок цін на бензин. А тому ввечері 30 червня на АЗС по всій країні спостерігалися черги, чим, схоже, вирішили скористатися деякі "ділки".

Так, у Львові на одній із автозаправних станцій міста більше десятка автомобілів зламалися після того, як їх заправили на АЗС "ОККО". Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Власники авто впевнені, що справа у поганій якості пального і викликали представників правоохоронних органів для встановлення обставин.

Той самий "95 бензин" — його взяли на експертизу

Доказ купівлі неякісного пального

А на відео знято, як евакуйовують зламані автівки і наливають цей "бензин" у бутиль.

Звичайно, в мережі "ОККО" не стали замовчувати скандал, але відреагували стандартними фразами.

"Наразі займаємось цим питанням. Прохання до клієнтів, що постраждали — оперативно зафіксувати заявку на нашій Гарячій Лінії — 0 800 501 101. Всі витрати на ремонт будуть покриті", — щедро пообіцяли в компанії.

Вочевидь, водіям варто бути обережними, враховуючи ажіотаж у зв'язку з підвищенням цін на бензин. Ще й не таке може статися!

Про те, яких цін на пальне варто очікувати найближчим часом та чи виправдані такі рішення уряду, читайте в статті на "Телеграфі".