Скандал на АЗС во Львове: более 10 автомобилей сломались после заправки некачественным бензином

Перед возвратом довоенного НДС дельцы решили "нагреть руки" на дешевом топливе

В связи с тем, что с 1 июля возвращается довоенный 20% НДС на топливо, многие украинцы ожидают большого скачка цен на бензин. А потому вечером 30 июня на АЗС по всей стране наблюдались очереди, чем, похоже, решили воспользоваться некоторые "дельцы".

Во Львове на одной из автозаправочных станций города более десятка автомобилей сломались после того, как их заправили на АЗС "ОККО". Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на местные СМИ.

Владельцы авто уверены, что дело в плохом качестве горючего и вызвало представителей правоохранительных органов для установления обстоятельств инцидента.

Тот же "95 бензин" — его взяли на экспертизу

Доказательство покупки некачественного горючего

А на видео снято, как эвакуируют сломанные автомобили и наливают этот "бензин" в бутыль.

Конечно, в сети "ОККО" не стали замалчивать скандал, но отреагировали стандартными фразами.

"Пока занимаемся этим вопросом. Просьба к пострадавшим клиентам — оперативно зафиксировать заявку на нашей Горячей Линии — 0 800 501 101. Все расходы на ремонт будут возмещены", — щедро пообещали в компании.

Очевидно, водителям следует соблюдать осторожность, учитывая ажиотаж в связи с повышением цен на бензин. Еще не такое может произойти!

О том, каких цен на топливо следует ожидать в ближайшее время и оправданы ли такие решения правительства, читайте в статье на "Телеграфе".