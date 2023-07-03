Де на 2, а де на 6 гривень: на яких заправках бензин подорожчав найбільше

В Україні повернули 20% ПДВ на бензин

З 1 липня ціна бензину А-95 на українських заправках зросла практично на 2 гривні та становить 46,84 грн/л. Зростання вартості пов’язане зі збільшенням податків на пальне.

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", водночас бензин А-95+ подорожчав на 2,42 грн/л — зараз у середньому його продають по 49,61 грн/л.

Водночас дизельне паливо зросло в ціні на 2,03 грн/л — до 45,44 грн/л.

Найбільше зростання цін бензину А-95+ було зафіксовано на заправках Neftek, де він подорожчав на 6 гривень за літр. Водночас на АЗС UPG та SOCAR зростання становило 5 гривень за літр.

Бензин А-95 найбільше подорожчав на заправках Neftek — на 5,50 гривні за літр, VostokGaz — на 4 гривні за літр та на АЗС "Авантаж 7" — на 3,65 гривні за літр.

Дизельне пальне найбільше піднялося в ціні на заправках Neftek — на 5 гривень за літр, VostokGaz — на 4 гривні за літр та на АЗС "Авантаж 7" — на 3,55 гривні за літр.

Раніше Телеграф писав про те, що ввечері 30 червня на АЗС по всій країні спостерігалися черги, чим, схоже, вирішили скористатися деякі ділки. Так, у Львові на одній із автозаправних станцій міста понад десяток автомобілів зламалися після того, як їх заправили на АЗС "ОККО".