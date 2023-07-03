Где на 2, а где на 6 гривен: на каких заправках бензин подорожал больше всего

В Украине вернули 20% НДС на бензин

С 1 июля цена бензина А-95 на украинских заправках выросла практически на 2 гривны и составляет 46,84 грн/л. Рост стоимости связан с увеличением налогов на топливо.

По данным мониторинга консалтинговой группы "А-95", в то же время бензин А-95+ подорожал на 2,42 грн/л — сейчас в среднем его продают по 49,61 грн/л.

В то же время дизельное топливо поднялось в цене на 2,03 грн/л — до 45,44 грн/л.

Наибольший рост бензина А-95+ был зафиксирован на заправках Neftek, где он подорожал на 6 гривен за литр. В то же время на АЗС UPG и SOCAR рост составил 5 гривен за литр.

Бензин А-95 больше всего подорожал на заправках Neftek — на 5,50 гривны за литр, VostokGaz — на 4 гривны за литр и на АЗС "Авантаж 7" — на 3,65 гривны за литр.

Дизельное топливо больше всего поднялось в цене на заправках Neftek — на 5 гривен за литр, VostokGaz — на 4 гривны за литр и на АЗС "Авантаж 7" — на 3,55 гривны за литр.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 30 июня на АЗС по всей стране наблюдались очереди, чем, похоже, решили воспользоваться некоторые "дельцы". Так, во Львове на одной из автозаправочных станций города более десятка автомобилей сломались после того, как их заправили на АЗС "ОККО".