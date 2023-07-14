Бензин в Украине продолжит дорожать: когда ждать пиковых цен

В 2022 году бензин стоил еще дороже

Как и прогнозировалось ранее, стоимость бензина в Украине начала постепенно повышаться.

Как заявил в эфире телемарафона директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, в ближайшее время тенденция сохранится.

По его словам, цены на бензин достигнут 50-55 гривен за литр, в то время как литр дизтоплива будет стоить 45-50 гривен.

"Ожидаем, когда новые налоги уже полностью интегрируются в цену, а это будет, когда новые июльские объемы заменят собой запасы с июня и мая, что дизтопливо будет в диапазоне 45-50 грн за литр, бензин 50-55 грн за литр", — рассказал эксперт.

При этом Куюн обратил внимание на то, что в 2022 году бензин стоил еще дороже. Даже высокая его стоимость тогда не отобразилось на спросе, добавил он.

Как известно, с 1 июля в Украине вернули акциз на горючее и размер НДС до довоенного уровня (вместо 7% он стал 20%).

Почем сейчас продают бензин

Ранее "Телеграф" писал о том, что из-за повышения цен на топливо наверняка повысится и стоимость перевозки сырья и готовых продуктов, а потому украинцам надо быть готовыми к тому, что цены в магазинах тоже поползут вверх.