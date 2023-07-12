Конъюнктура благоприятная: Гетманцев рассказал, как изменится цена бензина после отмены льгот

Стоимость будет зависеть от нескольких факторов

Возвращение с 1 июля акциза на топливо не приведет к резкому и масштабному удорожанию топлива.

Об этом Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Мы же не видим на стелах АЗС цены 70—80 гривен за литр, как нас пугали? Есть рост 2—5 грн, как я и говорил. Я вам больше скажу, что цена на топливо будет зависеть не от налогообложения, а от мировой конъюнктуры цен на нефть Мы видим благоприятную для нас конъюнктуру, и не видим каких-либо рисков в этом контексте. налога взять на себя. Поэтому здесь мы каких-то существенных рисков вообще не видим", — рассказал депутат.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что возвращение акциза не следует воспринимать как новые налоги.

"Еще раз хочу подчеркнуть: мы не вводим дополнительное налогообложение, а убираем временно введенные льготы. И здесь обсуждать этот вопрос с позиции "надо или не надо", мне кажется, неуместно", – сообщил он.

Больше о возврате довоенного налогообложения, возобновлении проверок и налоговых новациях, которые следует ожидать со вступлением в ЕС читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Наша система налогообложения IT является лучшей в мире, — Даниил Гетманцев".

Как ранее писал "Телеграф", в первом полугодии 2023 года в Украине перевыполнили поступления в общий фонд госбюджета на 3,1% или на 10,4 миллиарда гривен по сравнению с планом на этот период.