Бюджет Украины перевыполнили на 10 миллиардов: Гетманцев сказал, куда пойдут деньги

Депутал сообщил, что дополнительные средства поступили от налогов

В первом полугодии 2023 года в Украине перевыполнили поступления в общий фонд госбюджета на 3,1%, или на 10,4 миллиарда гривен, по сравнению с планом на этот период.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Это в части налогов, которые администрируются Государственной налоговой службой. Гостаможня за полгода перевыполнила план наполнения бюджета на 0,9% или 1,6 млрд грн, в том числе в июне перевыполнила его на 2 млрд грн. Таким образом, по налогам имеем всеобщее перевыполнение доходной части бюджета", — сообщил Даниил Гетманцев.

По его словам, средства будут направлены на поддержку армии.

"Это перевыполнение очень важно для нас, потому что на самом деле это консолидация усилий бизнеса и государства для обеспечения армии. 10,4 миллиарда помогут обеспечить вооружением и снаряжением три бригады. Вы знаете, что мы формируем новые бригады, поэтому это для нас важно. Все военные расходы мы финансируем исключительно из собственных доходов. Поэтому то, что мы перевыполняем план поступлений — это очень положительный тренд. Правда, это перевыполнение абсолютно не сопоставимо с ростом наших военных расходов. Они выросли в разы", — подчеркнул председатель финансового комитета Рады.

Больше о возврате довоенного налогообложения, возврате проверок и налоговых новациях, которые следует ожидать со вступлением в ЕС читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Наша система налогообложения IT является лучшей в мире, — Даниил Гетманцев".

Как ранее писал "Телеграф", в этом году возврат налогообложения на довоенный уровень является вынужденной мерой для государства, поскольку сейчас Украина значительно увеличила свои военные расходы.