"Торг здесь неуместен": Гетманцев объяснил, почему налоги с августа вернут на довоенный уровень

У страны больше нет возможностей продолжать широкий льготный режим налогообложения

В этом году возврат налогообложения на довоенный уровень является вынужденной мерой для государства, поскольку сейчас Украина значительно увеличила свои военные расходы. А торги насчет того, платить 2% или 5% налога ФЛП (более распространена украиноязычная аббревиатура ФОП) вовсе неуместны.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Бизнес Телеграфу".

По его словам, впервые предложение прозвучало на декабрьском меморандуме с МВФ под мониторинговую программу. Соответственно, законопроект о возобновлении довоенных налогов внесли в сессионный зал в конце года.

"На следующем меморандуме с МВФ под программу EFF с марта этого года все эти положения были четко повторены с указанием даты — 1 июля. До этой даты мы не успели принять и ввести соответствующий правительственный законопроект. Последний принят парламентом 30 июня. После отмены блокирующего постановления в ближайшие дни закон будет направлен на подпись президенту. Поэтому, как и предусмотрено, он вступит в силу с 1 августа. Хочу подчеркнуть, что меморандум с МВФ — это общая позиция экономического блока власти: он подписывался премьер-министром, министром финансов, главой Нацбанка и президентом. Визировался чиновниками экономического блока Офиса президента", — сказал Гетманцев.

Политик подчеркнул, что на решение возвращения налогообложения повлиял ряд факторов. Главный из них — война в стране, поскольку на второй ее год Украина значительно увеличила свои военные расходы.

"Следует укомплектовать новые бригады, ремонтировать и восстанавливать технику для старых бригад. Воины гибнут, нужно выплачивать компенсации. Есть раненые, нужно их лечить и выплачивать средства на восстановление здоровья. Расходы на войну растут. У страны нет возможностей продолжать широкий льготный режим налогообложения, введенный в начале войны", — подчеркнул собеседник издания.

Сам Гетманцев считает, что эти изменения справедливы для общества, для армии и в конце концов для того же бизнеса.

"Потому что этот бизнес никому не будет нужен, если здесь, не дай Бог, будут стоять россияне. Поэтому хотим мы или нет, мы должны максимум возможного отдавать на армию: и через налоги, и через военные облигации, и через благотворительность. Мне кажется, что это наша национальная идея сегодня. И торг по поводу того, платить 2% или 5% налога (для ФОП. — Авт.) неуместен", — добавил Гетманцев.

Также немаловажным моментом является и то, что возвращение довоенного налогообложения должно рассматриваться как один из внутренних источников наполнения военного бюджета.

Полный текст интервью читайте в нашем материале: Наша система налогообложения IT является лучшей в мире, — Даниил Гетманцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Кабинет министров Украины взимает миллионы гривен с тех средств, которые были собраны на поддержку Вооруженных сил Украины.