Наша система налогообложения IT является лучшей в мире, — Даниил Гетманцев

Большое интервью главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал "Бизнес Телеграфу", почему не отсрочили возврат довоенного налогообложения, сколько средств поступит, куда их направят, в какие отрасли вернут проверки и каких новинок в налогообложении ожидать со вступлением в ЕС .

О наполнении бюджета

— Какова динамика поступлений в государственный бюджет? Уменьшаем ли зависимость от иностранного финансирования?

— Есть перевыполнение поступлений в общий фонд госбюджета за первые 6 месяцев этого года на 3,1% или на 10,4 миллиарда гривен по сравнению с планом на этот период. Это в части налогов, администрируемых Государственной налоговой службой. Гостаможня за полгода перевыполнила план наполнения бюджета на 0,9% или 1,6 млрд грн, в том числе в июне перевыполнила его на 2 млрд грн. Таким образом, по налогам есть общее перевыполнение доходной части бюджета.

— Куда направят средства от перевыполнения?

— Это перевыполнение очень важно для нас, потому что на самом деле это консолидация усилий бизнеса и государства для обеспечения армии. 10,4 миллиарда помогут обеспечить вооружением и снаряжением 3 бригады. Вы знаете, что мы формируем новые бригады, поэтому это очень важно для нас. Напоминаю, что все военные расходы мы финансируем исключительно из своих доходов. Поэтому то, что мы перевыполняем план поступлений, – это очень положительный тренд. Правда, это перевыполнение совершенно несопоставимо с ростом наших военных расходов. Они выросли в разы.

— Точные цифры не секрет?

— За прошлый год расходы на безопасность и оборону составили 1,54 трлн грн. Это 57% расходов государственного бюджета или 30% ВВП. За счет налоговых и неналоговых доходов госбюджета (без международных грантов) они были профинансированы на 1,3 трлн грн. Разницу мы покрыли за счет внутренних заимствований и эмиссии НБУ. В этом году ситуация схожая, с той разницей, что мы отказались от эмиссионного покрытия дефицита бюджета за счет НБУ. Все, что не будет хватать на военные расходы, покрывается за счет рыночных размещений ОВГЗ на аукционах. Плановые военные расходы до конца года составят 1,66 трлн грн или 54% от всех плановых расходов госбюджета. Текущая нагрузка даже еще больше: мы видим, что по итогам первых 5 месяцев расходы на оборону, безопасность, правопорядок занимают 60% в структуре расходов сводного бюджета.

— Сколько поступило в госбюджет от борьбы с фальсификатом и нелегальным рынком подакцизных товаров?

— В январе-июне 2023 года в общий фонд госбюджета поступило более 44 млрд грн акцизного налога. Перевыполнение составило 62,5% по сравнению с фактом января-июня 2022 года. Этот существенный плюс — результат выполнения нами поручения президента о наведении порядка на рынке подакцизных товаров. Результат получен благодаря закрытию подпольных цехов по производству табачных и алкогольных изделий. Значительно оживились правоохранительные органы, даже БЭБ. Также сказывается системная работа налоговой.

— Проблему удается решать?

— Отечественные бизнесмены-табачники, как и алкогольный бизнес, при всем уважении, это специфический класс. Я не могу сказать, что они когда-нибудь станут на правильный путь, если их не контролировать. Сложная проблема. Это как мышца, которую нужно постоянно тренировать. Как только ты сокращаешь эти тренировки, они сразу ослабляют отдачу в бюджет.

О налогах

— Возвращение налогообложения на довоенный уровень. Почему именно с 1 августа? Кто его инициировал?

— Впервые это предложение прозвучало в декабрьском меморандуме с МВФ под мониторинговую программу. Соответственно, законопроект о возобновлении довоенных налогов № 8401 был внесен Кабинетом министров в сессионный зал в конце прошлого года. В следующем меморандуме с МВФ под программу EFF с марта этого года все эти положения были четко повторены с указанием даты — 1 июля. До этой даты мы не успели принять и ввести соответствующий правительственный законопроект. Последний принят парламентом 30 июня. После отмены блокирующего постановления в ближайшие дни закон будет направлен на подпись президенту. Поэтому, как и предусмотрено, он вступит в силу с 1 августа. Хочу подчеркнуть, что меморандум с МВФ — это общая позиция экономического блока власти: он подписывался премьер-министром, министром финансов, главой Нацбанка и президентом. Визировался чиновниками экономического блока Офиса президента.

— Почему не удалось убедить МВФ отложить возвращение налогообложения хотя бы до конца этого года?

— Если обсуждать это решение, то мы должны учесть некоторые обстоятельства. Страна в войне предоставила бизнесу 1,5 года возможность работать по льготной системе налогообложения. Страна в войне на второй год значительно увеличила свои военные расходы. Следует укомплектовать новые бригады, ремонтировать и восстанавливать технику для старых бригад. Воины гибнут, нужно выплачивать компенсации. Есть раненые, нужно их лечить и выплачивать средства на восстановление здоровья. Расходы на войну растут. У страны нет возможностей продолжать широкий льготный режим налогообложения, введенный в начале войны.

"Страна в войне не может продолжать широкий льготный режим налогообложения", – говорит Даниил Гетманцев. На фото — с журналисткой "Телеграфа" Наталией Кабаш

— Какова ваша личная позиция по этому вопросу?

— В частности, мне, как политику, проще было бы ответить, как некоторые наши коллеги из Верховной Рады, о том, что это требование МВФ, мы зависимы от помощи, поэтому вынуждены выполнять требования. Но я вам скажу, как гражданин, не депутат, что это требование справедливо для общества, для армии и в конце концов для того же бизнеса. Потому что этот бизнес никому не будет нужен, если здесь, не дай Бог, будут стоять россияне. Поэтому хотим мы или нет, мы должны максимум возможного отдавать на армию: и через налоги, и через военные облигации, и через благотворительность. Мне кажется, что это наша национальная идея сегодня. И торг по поводу того, платить 2% или 5% налога (для ФОП. — Авт.) неуместен. И еще немаловажный момент — возвращение довоенного налогообложения должно рассматриваться как один из внутренних источников наполнения военного бюджета. Но это не единственный источник.

— Какие еще источники видите?

— Основной резерв — это борьба с коррупцией в государственных закупках, на таможне, правоохранительных органах и отчасти связанная с этим детенизация. В прошлом году государственная налоговая служба почти выполнила мирный довоенный план налогов и сборов. По сравнению с 2021 годом доходы увеличились на 80 миллиардов гривен. И это, к сожалению, не за счет развития экономики, которая в прошлом году упала на 29%. Это следствие детенизации, отказа бизнеса от привычных схем по уклонению от налогообложения и преодоления коррупционной составляющей в налоговой деятельности. И это довольно хороший результат.

— Есть ли расчет, какую сумму удастся аккумулировать в результате возвращения к довоенному налогообложению?

— Ежемесячно дополнительно получим 1,5 миллиарда. Но это только прямые поступления, потому что есть еще и косвенные поступления в результате прекращения объединения одной группой предприятий двух систем налогообложения. Оно дает определенное уменьшение налогообложения. Мы от него отходим и возвращаемся к обычной системе.

— Не ожидаете, что бизнес уйдет в тень?

— Определенная часть бизнеса, прежде всего, часть ФОПов, которая с началом войны перестала вести деятельность, может принять решение о закрытии бизнеса, но массового перехода в тень не будет. У бизнеса было полгода, пока обсуждался и голосовался законопроект, чтобы подготовиться и принять взвешенное решение.

— С 1 июля вернулись акцизы на горючее. Как это отразится на рынке, экономике страны в целом?

— Мы ведь не видим на стелах АЗС цены 70—80 гривен за литр, как нас пугали? Есть рост 2—5 грн, как я и говорил. Я вам больше скажу, что цена топлива будет зависеть не от налогообложения, а от мировой конъюнктуры цен на нефть. Мы видим благоприятную для нас конъюнктуру, и не видим каких-либо рисков в этом контексте. Да, возможно колебание в пределах 2—5 гривны на литре, но производители и трейдеры имеют неплохую маржу, позволяющую часть этого налога взять на себя. Поэтому здесь мы каких-либо существенных рисков вообще не видим. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не вводим дополнительное обложение, а убираем временно введенные льготы. И здесь обсуждать этот вопрос с позиции "надо или не надо", мне кажется, неуместно.

— Повлияет ли повышение налогов на инфляцию?

— Можно ожидать небольшого роста инфляции как в результате прямого подорожания транспортных услуг и топлива, так и перевода их стоимости на другие товары и услуги. Но НБУ не прогнозирует существенного ценового скачка во второй половине, даже с учетом повышения стоимости электроэнергии и негативных эффектов от подрыва Каховской ГЭС. Во второй половине годовая инфляция должна стабилизироваться на уровне 14—15%, какова она и сейчас.

— Бизнес вам жаловался на возвращение довоенного уровня налогообложения?

— Жаловались многие. Особенно нефтетрейдеры. Но, опять же, мы говорим не о новых налогах, а о возвращении довоенного налогообложения в условиях полуторагодовой войны с врагом и необходимости увеличения военных расходов.

О проверках правоохранительными органами

— Проверки бизнеса тоже станут обыденностью. Пока они превращаются в маски-шоу, из-за чего предприниматели были вынуждены обратиться к президенту Владимиру Зеленскому.

— После встречи президента Украины с бизнесом мы на комитете поддержали предложение главы государства отложить проверки для всего бизнеса до конца военного положения. Я не уверен, что так и будет. Сейчас идут консультации с МВФ на этот счет, ведь это не совсем соответствует меморандуму. Будет находиться компромисс. Но решение об отсрочке проверок есть, оно утверждено законодательно.

— Кого именно будут проверять в первую очередь?

— Есть три отрасли, для которых мы возобновляем все проверки сразу. Первая – подакцизные товары: топливо, табак, алкоголь. Второе – игорный бизнес. И третье – это финансовые компании, то есть банки и другие финучреждения. Мы считаем, что это те виды деятельности, которые хорошо зарабатывают в войну. Их доходы не сопоставимы с другими видами предпринимательской деятельности, поэтому мы можем разрешить восстановление для них всех установленных проверок сразу. Тем более что здесь мы видим неплохой резерв вследствие детенизации.

— Криптовалютников сюда относите?

— Крипта на сегодняшний день не является объектом налогообложения, потому что не приняты соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Мы еще не до конца урегулировали обложение этого бизнеса.

Даниил Гетманцев: "Есть три отрасли, для которых мы возобновляем все проверки сразу"

О доступе к льготному кредитованию бизнеса

— Программа льготного кредитования "5-7-9". Есть ли в планах увеличить доступ бизнеса к ней? К примеру, виноделы хотели бы воспользоваться такими кредитами.

— Кстати, по поводу виноделов, я поддерживаю, что им нужны льготные кредиты. Если говорить о доступности, приведу несколько цифр. С начала полномасштабной войны мы выдали 31 тысячу кредитов на общую сумму более 122 млрд грн. Всего по этой программе выдано почти 66 тысяч кредитов на общую сумму более 211 млрд грн. В программе зафиксированы несложные, четкие критерии, с которыми можно ознакомиться прямо на сайте 579.ua. При этом за создание рабочих мест программой предусмотрены скидки по процентам. Максимальная сумма кредита – 50 млн грн. Максимальный срок кредитования – 5 лет. По моему мнению, это более чем приемлемые условия. Кто хочет 200 млн, кто хочет больше, бесспорно, но мы должны исходить из возможностей бюджета. Мы привлекли к этой программе 45 из 65 банков. Кстати, эти кредиты могут получить даже только что созданные предприятия.

- Какие еще возможности предусмотрены для бизнеса за государственные средства?

— Кроме 579.ua, в рамках госбюджета действует программа "еРабота" с шестью направлениями. По ней вообще выдаются не кредиты, а гранты, которые не нужно возвращать. Кроме этого, запустили новый проект — "еВосстановление". Это программа, которая предусматривает компенсацию украинцам на восстановление жилья. Она должна провоцировать жилищное строительство. Есть также программа "Конкурентоспособная экономика Украины", которую мы реализуем вместе с нашими партнерами из USAID. Она грантовая и помогает строить конкурентоспособную экономику Украины. По ней можно получить до 150 тысяч долларов гранта.

Возвращаюсь к тому, с чего мы начали – 30% ВВП Украины направляется на безопасность и оборону. Наши возможности крайне ограничены, их практически нет. Но даже с учетом этого у нас есть такая программа, несколько программ, которые направлены на поддержку бизнеса в войну. Поэтому, судя по всему вышеизложенному, мы в полной мере можем сказать, что государство делает все возможное для поддержки бизнеса.

— Можно ли предусмотреть очередное получение льготных кредитов? Если не всем они доступны, на что жалуются предприниматели.

— Дискриминационных ограничений доступа к "5-7-9" нет. Почему могут жаловаться? Потому что кредиты предоставляются частными банками, государственными банками, но это все равно коммерческие учреждения. И если у тебя нет нормальной платежной истории или ты не отвечаешь требованиям банков по этому кредитованию, банки могут не предоставлять кредит. Есть ответственность, которую государство берет на себя вместо твоего залога, но показатели деятельности предприятия должны быть положительными. Если у тебя отрицательные показатели деятельности, то коммерческий банк такой риск на себя не возьмет. Наверное, нужно еще раз подчеркнуть — по программе 5-7-9% государство никаких кредитов не выдает, оно непосредственно никого не кредитует. Кредитные отношения возникают у заемщика и коммерческого банка. Вся функция государства — чтобы заемщику этот кредит стоил не полную коммерческую ставку, а упомянутые 5-7-9 процентов.

— Звучат заявления, в частности, что у торговых сетей есть доступ к льготным кредитам 5-7-9, а у переработчиков нет.

— Если говорить о сетях — я не согласен с тем, что сети не пострадали и не должны иметь доступа к "5-7-9". Ущерб сектору торговли за период войны составляет 2,6 миллиарда долларов. Если говорить о крупнейших участниках рынка, то топ-5 торговых сетей вместе потеряли 15 миллиардов гривен годового оборота. А наш розничный товарооборот в 2022 году сократился на 21,5%. Поэтому это было правильным решением. Оно предотвратило банкротство некоторых ритейлеров. И если вы помните первые два месяца войны, а я очень хорошо помню эти совещания с ритейлерами, именно они доставляли продукты даже в зону боевых действий. И они сыграли стратегическую роль в поставке продуктов населению туда, куда не могло доставить государство, чтобы не было голода. А ритейлеры это делали.

— Производители тоже доставляли и раздавали бесплатно.

— Производители также могут получить кредит по "5-7-9". Не понимаю, почему они не могут воспользоваться программой.

— Будут ли в госбюджете на 2024 год предусмотрены дотации наиболее уязвимым предприятиям?

— Мы работаем над тем, чтобы найти такую возможность. Может быть, привлечем для этого средства партнеров. Собственно, для этого мы разрабатываем и утверждаем план восстановления страны. Но вы должны понимать, что и в следующем году финансовые возможности государства будут оставаться ограниченными.

О проблемах расчета сетей с производителями

— Переработчики жалуются на плохие расчеты торговых сетей за продукцию. Как решить эту проблему?

— Мне кажется, что она решена. Подписав меморандум, ритейлеры взяли на себя ответственность производить расчет за товары первой необходимости — от круп до мяса и хлеба в течение 30 дней. Я считаю, что это умный компромисс. Вмешательство государства в такого рода отношения – это не рыночный механизм, от которого мы должны отказаться, если не хотим отстроить социализм.

— Переработчики предложили урегулировать эту проблему законодательно, приблизив регуляцию к соответствующей директиве ЕС. Это сняло бы вопрос.

— На самом деле, там очень сложная проблематика. Почему? К примеру, у вас есть полочка, на ней можно представить 10 производителей, а хотят — 30. По какому принципу выбрать желающих? Кстати, ни разу я не получил ответ на этот вопрос от производителей. Я очень глубоко в дискуссии с ними был. И с одними, и с другими мы вместе собирались. Поэтому пока мы вышли на этот меморандум. А дискуссию начали еще до полномасштабной войны — 2,5 года прошло. Как определить, кого разместить из этих 30 на полочку? Они все имеют право. Это рынок, поэтому я принимаю решение как владелец этой полочки, что на нее станет тот, кто мне заплатит больше. Это рынок, а не социализм, и он регулируется спросом и предложением.

— Но жалуются не на доступ к полке, а на запоздалые расчеты за продукцию.

— Так это тоже элемент конкуренции, как стоимость полочки и другие условия доступа к ней. Отсрочка расчетов – это составная часть стоимости размещения товара. Это стоимость, состоящая из нескольких частей: 1) непосредственно маржа магазина, то есть наценка; 2) стоимость так называемого мерчендайзинга, т. е. стоимость размещения на полке; 3) это отсрочка оплаты, вернее, отсрочка возврата денег. Это все в куче образует стоимость размещения на полке. Поймите, если даже мы административно вмешаемся в эту ситуацию, они найдут, как это обойти. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому я считаю, что достигнута абсолютно нормальная договоренность по товарам первой необходимости. Будем следить, как они будут ее соблюдать.

О налогообложении IT-отрасли

— IT-отрасль, в частности харьковские предприниматели, жалуются на возвращение НДС после 10 лет льготного периода. По их мнению, его администрирование сверхсложное и несвоевременное. Как прокомментируете?

— Мы проводили консультации по этому вопросу на уровне комитета. Минфин занял достаточно жесткую позицию на этот счет. И эта позиция базировалась на нескольких доводах. Первый аргумент – это не соответствует Евродирективе. В нем нет такой льготы для IT. Второе – льгота была предоставлена на 10 лет, и никто не обещал ее продлевать. Третье – позиция МВФ. Он категорически против любых налоговых льгот. Поэтому нам не удалось убедить Минфин. Это было в конце 2022 года. Будем откровенны — отрасль также не предоставила достаточно аргументов о необходимости продления этой льготы с учетом послаблений, которые она имеет в Дия Сити.

— Говорят, сложно рассчитать НДС на свет, когда работаешь дома. В ЕС с этим проще — существует налог с оборота.

— Просто не нужно оформляться как ФОП на едином налоге. Надо вести бизнес как лицо на общей системе, если ты предприниматель, или становиться в штат, если ты наемный работник. Тогда все расходы будут ложиться на себестоимость. И это будет уменьшать налогообложение прибыли. Я не исключаю, возможно, в той же Польше, если я не ошибаюсь, 12% налог с оборота для айтишников. Если вспомнить наших ФОПов, то это 5%. А в Дия Сити налог на зарплату 6,5%, а на прибыль — 9%, если мы говорим о налоге на вывод капитала. То есть, если брать в комплексе, то без всяких сомнений наша система налогообложения IT является лучшей в мире. Я не буду говорить о Сомали, может, там еще лучше, потому что там налогов нет. Но если сравнивать с цивилизованными странами, то у нас лучшая.

Об изменениях в налогообложении

— Какие налоговые новации ожидать бизнесу в ближайшее время?

— Мы сейчас глубоко изучаем законодательство ЕС. Я думаю, что до конца года предложим законопроекты об имплементации директив ЕС в наше налоговое законодательство, а также в таможенное и банковское законодательство. Мы делаем это вместе с Минфином, с Офисом реформ при Минфине. Непростая работа, но мы понимаем: если ее не сделать, то членство в ЕС мы не получим. Поэтому эта евроинтеграция на сегодняшний день является задачей номер один. Я не вижу потенциала для латания дыр в действующей системе налогообложения. Я вижу единственный потенциал – унификация с налоговой системой ЕС. Кстати, в рамках этой работы мы готовы имплементировать в законодательство Украины одну из имеющихся в ЕС моделей налогообложения малого предпринимательства. Мне нравится модель Польши. Правительство совместно с МВФ сегодня разрабатывает Национальную стратегию доходов до 2030 года. Это дорожная карта, где будет четко отражена наша фискальная и бюджетная политика на ближайшие годы.

Даниил Гетманцев: "Налоговая реформа — это же не девушка, которая нравится или нет. Это математика"

— Там будет реформа "10-10-10"?

— Я думаю, это идеальный шанс для идеологов этой реформы перейти от цитат в интервью к предметной дискуссии с партнерами, предоставив наконец расчеты в обоснование идеи, которая существует на уровне концепта, и убедить и партнеров, и, что не менее важно, украинский бизнес в необходимости и правильности этой идеи. Все в их руках. Если действительно у них есть ответы на вопросы, которые от них ждут все стейкхолдеры этой реформы, то уже стоит выложить их на стол и закрепить идею на уровне стратегии доходов.

— Но вы лично не разделяете эту идею?

— Я постоянно пытаюсь перевести дискуссию по поводу этой прекрасной идеи из плоскости веры в плоскость математики или хотя бы логики. Ведь налоговая реформа — это же не девушка, которая нравится или нет, и иногда ты даже не можешь объяснить почему. Это математика. Я уже год прошу – дайте текст законопроекта, желательно с обоснованиями и анализом влияния на экономику и бюджет. Когда этот пакет будет, тогда можно перейти к профессиональной дискуссии.

— Предусмотрен ли какой льготный переходный период для имплементации налоговых норм ЕС в законодательство Украины?

— Да, по правилам переходного периода мы будем настаивать на минимальных ставках. В частности, если мы говорим об НДС, то я выступал бы за минимальные ставки на продукты первой необходимости. То же молоко, которое вы упоминали. Кстати, молочники просят о ставке НДС на уровне 7% или 10%. Здесь я их поддерживаю. Хлеб, молоко, мясо будет облагаться налогом по минимальной ставке. Только сквозной минимальной ставкой, не для определенных участников, как это сейчас для определенных видов аграрной продукции, а для всех.

— Для ФОП предполагаются какие-то изменения?

— До конца войны нет.