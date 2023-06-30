Зеленский обещал, Татаров молча записывал: подробности закрытой встречи с бизнесом в Офисе президента

Бизнесмены обратились к президенту из-за обострения проблемы рейдерства

Первая после широкомасштабного вторжения россиян встреча президента Владимира Зеленского с бизнесом имела тревожный повод. Бизнес обратился к гаранту Конституции с манифестом в связи с систематическим нарушением 42-й статьи Основного закона ("каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом". — Ред.) и обострением проблемы рейдерства. Заместитель главы ОП Олег Татаров, чьи неформальные полномочия позволяют остановить своевольное давление силовиков на бизнес, за все совещание не проронил ни слова.

Президент Владимир Зеленский чрезвычайно оперативно отреагировал на Манифест 42 компаний, заявивших о новой волне рейдерства и силового давления на бизнес. На следующий день после публикации манифеста он собрал бизнесменов на Банковой, чтобы разобраться в проблеме. Встреча готовилась так быстро, что застала многих подписантов манифеста в командировках в регионах и за границей. Поэтому работникам Офиса президента пришлось приглашать бизнесменов, которых в первоначальном списке не было.

Расширение списка приглашенных расфокусировало и тему встречи. Президент дал возможность представителям бизнеса высказаться по широкому кругу вопросов. Как следствие, совещанию сразу после начала угрожал провал. Президент Американской торговой палаты Энди Гундер "утонул" в своих размышлениях о важности привлечения инвестиций, а долгое и скучное выступление владельца Advanter Group Андрея Длигача запомнилось тем, что большинство присутствующих начали проявлять очевидные признаки засыпания.

Адекватность встречи президента с бизнесом, к счастью, вернули президент "Новой почты" Вячеслав Климов и глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник. Они еще до совещания договорились между собой, с каким результатом нужно выйти из Офиса президента, и технически добились своего.

Представители бизнеса на совещании у Зеленского

Выслушав их, Владимир Зеленский дал четкие устные поручения:

создать в ОП коммуникационную платформу, которая будет принимать от инициаторов Манифеста 42 и бизнес-объединений информацию для реагирования;

Назначить представителем ОП на этой платформе заместителя главы Офиса по экономическим вопросам Ростислава Шурму;

Четкий формат работы коммуникационной платформы разработан позже с учетом предложений бизнеса.

Ростислав Шурма не выглядел счастливым от нового направления работы. Рядом с ним сидел другой заместитель главы ОП — Олег Татаров, курирующий правоохранительный сектор. Очевидно, что на практике большинство вопросов по рейдерству в интересах бизнеса ОП может решать именно через Татарова. Но назначать борцом с рейдерством человека, которого СМИ открыто называют куратором рейдерских атак, было бы, пожалуй, слишком даже для такого мастера иронии, как Владимир Зеленский.

Следовательно, президент выбирал между Шурмой и первым вице-премьером Юлией Свириденко. Причем размышлял он при этом вслух, прямо в присутствии участников совещания. В конце концов выбрал Шурму, решив не отвлекать очаровательную пани Юлию от эффектных безрезультатных заграничных рандеву . Шурме и к Татарову бегать поближе.

По данным "Бизнес Телеграфа", уже на следующей неделе инициаторы Манифеста 42 планируют встретиться с куратором экономики в ОП, чтобы предложить действенный механизм сотрудничества. "Заговорить тему" или ускользнуть уже не получится. Предварительно формат коммуникационной платформы для диалога с бизнесом будет решать три задачи:

Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с рейдерством или другими формами силового давления;

Регулярные встречи с бизнесом, периодичность которых еще будет дополнительно согласована, но не реже одного раза в месяц.

Инициирование законодательных инициатив, призванных решить проблему рейдерства и в целом способствовать экономическому росту.

Первоочередные инициативы бизнеса, разработка которых ожидает ОП, указаны в Манифесте 42. Результативность работы над ними быстро даст ответ, насколько откровенен был президент, когда пообещал бизнесу максимальное содействие. Удивительно, но на словах он поддержал даже идею создания Реестра рейдеров, куда будут включать "зашкварных" прокуроров, черных нотариусов и судей. Этот реестр сейчас находится в процессе разработки. Возвращаясь к конкретным инициативам Манифеста 42, речь идет о следующем:

На время военного положения следует законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, не относящихся к национальной безопасности.

Навсегда и без каких-либо исключений запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить любые документы, необходимые следователям.

К судьям, черным нотариусам и регистраторам, незаконность решений которых очевидна и доказана в судах высших инстанций, должна применяться упрощенная процедура привлечения к ответственности, говорится в манифесте.

Забавным моментом совещания у президента стала стихийная идея выяснить, против кого из присутствующих бизнесменов силовики завели уголовные дела. Оказалось, что против абсолютного большинства. Визиты прокуроров и полиции, а также судебная волокита для защиты собственности стали обыденностью украинского промышленного бизнеса. Как следствие — в разгаре вторая волна эмиграции предпринимателей за границу .

Стоит вспомнить, что на последней встрече президента с журналистами главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов как раз и поднял вопрос о рейдерстве и налоговом климате в государстве, который буквально выталкивает бизнес за границу. Тогда Владимир Александрович нервно отреагировал, но обещал разобраться в ситуации и попросил предоставить ему реальные факты притеснения бизнеса. Надеемся, что указанная платформа поможет наладить более тесное взаимодействие бизнеса с властями, минимизируя при этом вмешательство со стороны силовых органов.

После того, как президент покинул зал совещания с бизнесом, его участники еще некоторое время не расходились. Ростислав Шурма пообещал дать конкретику по формату новой коммуникационной платформы через 3-4 дня. Юлия Свириденко улыбалась и благодарила всех за "прекрасные инициативы". А бизнесмены обменивались предположениями, что именно записывал в течение всего совещания Олег Татаров: записывал, кого из присутствующих следует рейдернуть первыми, или наоборот — аккуратно формировал список неприкасаемых.