На Ukraine Recovery Conference в Лондоне все участники получили то, что хотели. Западные доноры пообещали Украине новую помощь (хотя и несопоставимую с потребностями), инвесторы подписали меморандумы (ни к чему не обязывающие), украинские чиновники изобразили восторг от такой щедрости, остальные гости из Киева просто насладились путешествием в Великобританию, что по нынешним временам тоже роскошь.

Более ста украинских чиновников и депутатов посетили Лондон для участия в конференции Ukraine Recovery Conference — рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения. Над срочным оформлением британских виз для чиновников работала отдельная группа работников Министерства иностранных дел. В конце концов несколько депутатов получить визу так и не успели, потому что слишком долго заполняли длиннющую анкету. Но это не помешало Ukraine Recovery Conference собрать подлинно представительскую политическую массовку.

Результатом двух дней пафосных и малоинтересных выступлений и дискуссий лондонской конференции стали почти $60 млрд инвестиций, устно обещанных Украине руководством Европейского союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Швейцарии. Это в 16 раз меньше суммы ущерба, который по данным советника президента Украины Олега Устенко уже понесла наша страна из-за войны. Но в Лондоне никто о таких мелочах не упоминал. Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко на 13-сантиметровых каблуках перелетала с панели на панель Ukraine Recovery Conference и благодарила западных партнеров за щедрость.

Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко

Вопреки ожиданиям, украинские члены правительства не привезли в Лондон конкретный план ключевых потребностей наиболее пострадавших секторов экономики и инфраструктуры с четким бюджетированием и предложениями по открытым процедурам закупки соответствующих товаров и услуг. Разочарованием для инвесторов стало и полное отсутствие свежих идей по конфискации арестованных российских активов для финансирования Плана восстановления. Премьер-министр Денис Шмыгаль вместо этого ограничился всеобщими заявлениями о том, что такой механизм необходим. Еще он для чего-то в очередной раз заявил, что членству Украины в ЕС нет альтернативы, поблагодарил ВСУ, и отправился на встречу с королем Чарльзом. Их общие фото очень точно продемонстрировали фактический политический статус обоих в своих странах.

Встреча с королем Чарльзом

Справедливости ради стоит отметить, что Денис Шмыгаль озвучил пять отраслей, которые нуждаются в первоочередных инвестициях для восстановления украинской экономики:

Энергетика; Производство оружия; Добыча полезных ископаемых; Аграрный сектор; IT.

Большей детализации, объяснений, не говоря уже о бюджетировании, никто и не ожидал. Вряд ли такая структура экономики способна обеспечить Украине существенный прорыв и достойное членство в состоятельном ЕС, но хоть что-то прозвучало. В конце концов, это умение уверенно говорить "в общем и целом" без всякой конкретики обеспечивает премьеру стабильность должности уже более двух лет.

Относительно конкретики недалеко от премьера ушла и уже упомянутая министр экономики Юлия Свириденко. Она просто озвучила несколько иной перечень приоритетных отраслей экономики, требующих инвестирования:

ВПК; Производство строительных материалов; Зеленая промышленность; Добыча лилия и титана; Экологический транспорт; Агропромышленный комплекс; IT; Транспортная инфраструктура;

Иностранцы, кстати, немного удивились, что премьер-министр и его первая заместительница не договорились озвучить одинаковый перечень приоритетных отраслей. Присутствующие на форуме украинцы лишь отметили, что Свириденко не назвала энергетику, а Шмыгаль обойтись без нее не мог, учитывая главного бенефициара своей политической карьеры (в Кабмин Шмыгаль пришел из ДТЭК Рината Ахметова).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями мирового бизнес-сообщества

Впрочем, иностранцы на лондонском параде пустого пафоса лишь некоторое время растерянно удивлялись, а затем быстро освоили правила игры. Они просто обещали сумасшедшие суммы инвестиций, ничем их не аргументируя. В ответ украинская делегация благодарила и обещала потратить на свои приоритеты, ничем их не обосновывая. В итоге около 500 компаний из 42 стран мира с общей стоимостью активов свыше 5,2 триллиона долларов США и 21 сектора экономики уже подписали так называемый Украинский бизнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взяв на себя обязательство поддержать восстановление и реконструкцию Украины.

Парад меморандумов на лондонской конференции готовился заранее, чтобы наполнить мероприятие хоть каким-то содержанием. Самыми заметными стало подписание таких договоров о намерениях:

50 млрд евро от ЕС как новый среднесрочный инструмент поддержки;

трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании;

1,76 млрд долларов по соглашению с Всемирным банком;

600 млн евро энергокомпаниям "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Нафтогаз" от ЕБРР;

новый портфель проектов для восстановления на 840 млн евро от Европейского инвестиционного банка;

1,3 млрд долларов анонсированной помощи от США;

дополнительных 381 млн евро помощи от Германии.

Агентство MIGA в рамках проекта страхования военных рисков для иностранных инвестиций в Украину подписало соглашение об увеличении гарантии с 17,1 млн до 40,85 млн евро с немецким банковским холдингом ProCredit;

Австралийский бизнесмен и глава компании Tattarang Эндрю Форрест объявил о намерении инвестировать $500 млн в Фонд развития Украины (UDF);

Министерство энергетики Украины и Министерство иностранных дел Великобритании заключили меморандум о создании нового Фонда зеленых инноваций InnovateUkraine в размере 62 млн фунтов стерлингов;

ООО "А3ТЕХ-УКРАИНА" на хорватском "ДОК-ИНГ д.о.о." меморандум об организации в Украине производства техники для разминирования;

"ООО "ПК "Пожмашина" подписала с датской "Hydrema Export A/S" меморандум об организации в Украине производства техники для разминирования.

Результативностью Ukraine Recovery Conference оказались довольны как потенциальные доноры и инвесторы, так и получатели пока несуществующих денег. В аэропорту Юлии Свириденко члены "туристско-политической сотни" подходили с поздравлениями. Столько резонанса на меморандумах и обещаниях – это настоящая победа.