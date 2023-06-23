Лондонский парад меморандумов: что это было?
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На Ukraine Recovery Conference в Лондоне все участники получили то, что хотели. Западные доноры пообещали Украине новую помощь (хотя и несопоставимую с потребностями), инвесторы подписали меморандумы (ни к чему не обязывающие), украинские чиновники изобразили восторг от такой щедрости, остальные гости из Киева просто насладились путешествием в Великобританию, что по нынешним временам тоже роскошь.
Более ста украинских чиновников и депутатов посетили Лондон для участия в конференции Ukraine Recovery Conference — рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения. Над срочным оформлением британских виз для чиновников работала отдельная группа работников Министерства иностранных дел. В конце концов несколько депутатов получить визу так и не успели, потому что слишком долго заполняли длиннющую анкету. Но это не помешало Ukraine Recovery Conference собрать подлинно представительскую политическую массовку.
Результатом двух дней пафосных и малоинтересных выступлений и дискуссий лондонской конференции стали почти $60 млрд инвестиций, устно обещанных Украине руководством Европейского союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Швейцарии. Это в 16 раз меньше суммы ущерба, который по данным советника президента Украины Олега Устенко уже понесла наша страна из-за войны. Но в Лондоне никто о таких мелочах не упоминал. Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко на 13-сантиметровых каблуках перелетала с панели на панель Ukraine Recovery Conference и благодарила западных партнеров за щедрость.
Вопреки ожиданиям, украинские члены правительства не привезли в Лондон конкретный план ключевых потребностей наиболее пострадавших секторов экономики и инфраструктуры с четким бюджетированием и предложениями по открытым процедурам закупки соответствующих товаров и услуг. Разочарованием для инвесторов стало и полное отсутствие свежих идей по конфискации арестованных российских активов для финансирования Плана восстановления. Премьер-министр Денис Шмыгаль вместо этого ограничился всеобщими заявлениями о том, что такой механизм необходим. Еще он для чего-то в очередной раз заявил, что членству Украины в ЕС нет альтернативы, поблагодарил ВСУ, и отправился на встречу с королем Чарльзом. Их общие фото очень точно продемонстрировали фактический политический статус обоих в своих странах.
Справедливости ради стоит отметить, что Денис Шмыгаль озвучил пять отраслей, которые нуждаются в первоочередных инвестициях для восстановления украинской экономики:
- Энергетика;
- Производство оружия;
- Добыча полезных ископаемых;
- Аграрный сектор;
- IT.
Большей детализации, объяснений, не говоря уже о бюджетировании, никто и не ожидал. Вряд ли такая структура экономики способна обеспечить Украине существенный прорыв и достойное членство в состоятельном ЕС, но хоть что-то прозвучало. В конце концов, это умение уверенно говорить "в общем и целом" без всякой конкретики обеспечивает премьеру стабильность должности уже более двух лет.
Относительно конкретики недалеко от премьера ушла и уже упомянутая министр экономики Юлия Свириденко. Она просто озвучила несколько иной перечень приоритетных отраслей экономики, требующих инвестирования:
- ВПК;
- Производство строительных материалов;
- Зеленая промышленность;
- Добыча лилия и титана;
- Экологический транспорт;
- Агропромышленный комплекс;
- IT;
- Транспортная инфраструктура;
Иностранцы, кстати, немного удивились, что премьер-министр и его первая заместительница не договорились озвучить одинаковый перечень приоритетных отраслей. Присутствующие на форуме украинцы лишь отметили, что Свириденко не назвала энергетику, а Шмыгаль обойтись без нее не мог, учитывая главного бенефициара своей политической карьеры (в Кабмин Шмыгаль пришел из ДТЭК Рината Ахметова).
Впрочем, иностранцы на лондонском параде пустого пафоса лишь некоторое время растерянно удивлялись, а затем быстро освоили правила игры. Они просто обещали сумасшедшие суммы инвестиций, ничем их не аргументируя. В ответ украинская делегация благодарила и обещала потратить на свои приоритеты, ничем их не обосновывая. В итоге около 500 компаний из 42 стран мира с общей стоимостью активов свыше 5,2 триллиона долларов США и 21 сектора экономики уже подписали так называемый Украинский бизнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взяв на себя обязательство поддержать восстановление и реконструкцию Украины.
Парад меморандумов на лондонской конференции готовился заранее, чтобы наполнить мероприятие хоть каким-то содержанием. Самыми заметными стало подписание таких договоров о намерениях:
- 50 млрд евро от ЕС как новый среднесрочный инструмент поддержки;
- трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании;
- 1,76 млрд долларов по соглашению с Всемирным банком;
- 600 млн евро энергокомпаниям "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Нафтогаз" от ЕБРР;
- новый портфель проектов для восстановления на 840 млн евро от Европейского инвестиционного банка;
- 1,3 млрд долларов анонсированной помощи от США;
- дополнительных 381 млн евро помощи от Германии.
- Агентство MIGA в рамках проекта страхования военных рисков для иностранных инвестиций в Украину подписало соглашение об увеличении гарантии с 17,1 млн до 40,85 млн евро с немецким банковским холдингом ProCredit;
- Австралийский бизнесмен и глава компании Tattarang Эндрю Форрест объявил о намерении инвестировать $500 млн в Фонд развития Украины (UDF);
- Министерство энергетики Украины и Министерство иностранных дел Великобритании заключили меморандум о создании нового Фонда зеленых инноваций InnovateUkraine в размере 62 млн фунтов стерлингов;
- ООО "А3ТЕХ-УКРАИНА" на хорватском "ДОК-ИНГ д.о.о." меморандум об организации в Украине производства техники для разминирования;
- "ООО "ПК "Пожмашина" подписала с датской "Hydrema Export A/S" меморандум об организации в Украине производства техники для разминирования.
Результативностью Ukraine Recovery Conference оказались довольны как потенциальные доноры и инвесторы, так и получатели пока несуществующих денег. В аэропорту Юлии Свириденко члены "туристско-политической сотни" подходили с поздравлениями. Столько резонанса на меморандумах и обещаниях – это настоящая победа.