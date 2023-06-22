Как после Второй мировой: в ООН рассказали, сколько придется очищать Украину от мин

Разминирование Украины поможет снизить цены на продукты по всему миру

В ООН предположили, что операция по очистке Украины от взрывоопасных предметов будет напоминать по масштабам работу над разминированием Европы после Второй мировой войны.

Как сообщает "Голос Америки", руководитель отдела противоминной деятельности ООН Пол Геслоп, на полное разминирование Украины понадобится около 5 лет и 300 миллионов долларов ежегодно. При этом речь идет о ликвидации только противопехотных мин.

"То, с чем мы сталкиваемся в Украине, в значительной степени похоже на то, с чем имела дело Европа в конце Второй мировой войны", — сказал он.

Он отметил, что на разминирование Европы потребовалось 15 лет, однако в Украине ООН надеется справиться быстрее и за 5 лет ликвидировать 75-80% всех мин. Это, по словам Геслопа, поможет нашей стране вернуть роль аграрного лидера и снизить цены на продукты питания во всем мире.

Главной проблемой в этом является обеспечение надлежащего финансирования противоминной деятельности от партнеров.

Впрочем, издание отмечает, что в 2023 году на нужды разминирования было выделено лишь 35 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на январь 2023 года из-за российской агрессии около 40% территории Украины были загрязнены взрывоопасными предметами.