Почти половина Украины загрязнена взрывоопасными предметами – кто и как оплатит разминирование

Разминирование является одной из приоритетных программ украинского правительства

Разминирование территории Украины – самый большой вызов для пиротехников со времен Второй мировой войны. Еще до начала полномасштабного вторжения наше государство входило в топы стран с самой большой минной проблематикой. На сегодняшний день ситуация значительно усложнилась. По состоянию на январь 2023 года из-за российской агрессии около 40% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. На освободившихся территориях активно работают полицейские, специалисты ГСЧС Украины, нацгвардейцы, пограничники и сертифицированные частные компании по разминированию. Впрочем, известно и о появлении рынка "черных саперов", услугами которого вынуждены пользоваться, в частности, фермеры.

Враг проводит минирование хаотично, поэтому процесс обнаружения ловушек очень опасен. Чтобы полностью разминировать территорию, понадобится много усилий. Сократить время и финансовые затраты можно путем применения систем дистанционного зондирования, обнаруживающих взрывоопасные предметы в автоматическом режиме.

Если масштаб заминированных территорий перевести в цифры, получится около 250 тысяч квадратных километров территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью Yonhap News Agency.

Это больше не только чем весь Корейский полуостров (около 221 000 квадратных километров). Это территория больше Лаоса, Румынии (каждая около 238 000 квадратных километров) и Британии (около 244 000 квадратных километров). Чтобы очистить такие масштабы уйдут годы.

Что поможет ускорить процесс разминирования?

Недавно польский благотворительный фонд "Продвижение", созданный выходцами из Украины, подписал с ГСЧС меморандум о сотрудничестве. Фонд предлагает украинским саперам дистанционную систему для разминирования.

Пока подобные системы являются экспериментальными. Они основываются на разных физических принципах и имеют свою совокупность преимуществ и недостатков. Полученные магнитометры являются одними из наиболее перспективных. Они фиксируют изменение магнитного поля Земли, вызванное наличием мин. Главные их преимущества: возможность выявлять находящиеся под землей мины, способность работать днем и ночью, независимость от погодных условий.

К сожалению, магнитометры не могут обнаружить мины, сделанные из пластика или других неметаллических материалов, однако сочетание разных датчиков и искусственного интеллекта позволяет отличать взрывчатку от обычного мусора.

Магнитометр подвешивается под коптером, летающим над минным полем в нанесенной траектории. В процессе полета устройство фиксирует характеристики магнитного поля с четкой привязкой к координатам.

После посадки квадрокоптера собранная информация обрабатывается с помощью специального программного обеспечения и формируется карта минного поля, на которой яркие точки указывают местонахождение мин или снарядов.

Принцип работы системы

Применение прибора экономит около 30% времени по сравнению с традиционным процессом разминирования.

Кроме этого украинским саперам помогает Armtac 400. Это самая большая и эффективная машина для разминирования стоимостью более 18 млн. грн. И она уже выполняет задачи в Харьковской области, что стало возможно благодаря донатам через UNITED24.

"С этой машиной саперы будут защищены. Ведь она имеет дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Это гарантирует оператору безопасность. Также управлять машиной можно вручную – внутри бронированной и звукоизолированной кабины", – отмечает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Armtac 400 может зачищать более 2400 кв.м. территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. А мощная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.

Сам процесс очень затратный

Масштаб заминирования нашей страны настолько велик, что, несмотря на весь потенциал, денег не хватает. Количество заявок на гуманитарное разминирование в десятки раз превышает возможности саперов. Но только такое очищение можно подтвердить сертификатом, что этот квадрат безопасен. Глава ОО "Ассоциации саперов Украины" Тимур Пистрюга в комментарии "Телеграфу" отметил, что финансы сейчас являются основной потребностью.

"Любое разминирование получается очень дорогим, а расходы оператора не компенсируются в полном объеме. В больших средствах нуждается человеческий ресурс, логистика и собственно техника. Отсюда каждый квадратный метр требует достаточно большой суммы", — объясняет руководитель организации.

По словам Тимура, желающих помочь много, но одного желания недостаточно. Согласно национальным стандартам противоминной деятельности каждый сапер должен получать заработную плату, быть застрахованным и обеспеченным экипировкой. Вот почему скорость процесса зависит от денежных ресурсов. Если государство привлечет активную донорскую помощь со стороны мирового сообщества, саперы смогут выполнять большее количество задач. Соответственно полное очищение украинского государства произойдет в разы быстрее.

Перед началом посевной кампании большое внимание будет уделяться сельскохозяйственным угодьям. Однако, чтобы вовремя очистить все заминированные поля имеющихся возможностей недостаточно. Это то, с чем столкнулись украинские аграрии в 2023 году и что повлекло за собой появление рынка "черных саперов". Да и те не дают фермерам никаких гарантий.

Вся надежда на инвестиции союзников

В декабре Государственный департамент Соединенных Штатов выделил 91,5 миллиона долларов в помощь Украине с разминированием. Эти средства направляют на обучение специалистов, предоставление оборудования для проведения операций по разминированию территорий, а также для обеспечения работы команд по разминированию.

Евросоюз также дополнительно выделяет 1 млн. евро на проведение разминирования в Украине.

Выделит более 11 млн. долларов на оборудование для проведения гуманитарного разминирования и Канада. Она профинансирует закупку специальных саперных костюмов для специалистов. Часть средств будет израсходована на средства обнаружения взрывоопасных предметов на обширных территориях.

Как ранее для "Телеграфа" говорила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян, этих денег недостаточно, но позже прогресс будет заметнее. Украина провела переговоры с 40 странами, чтобы нам помогли с оборудованием.

Пройти обучение можно как в Украине, так и за границей

Ряд подготовительных курсов для желающих приобщиться к разминированию организуют непосредственно в Украине. Но учения проводятся и за границей. Так военные Канады проводят подготовку наших саперов в Польше.

В рамках учебной миссии Евросоюза для Украины, специалисты из Кипра и Латвии тоже будут обучать украинских военных разминированию.

Камбоджа является одним из лидеров по внедрению инновационных методов разминирования и всегда готова поделиться своими наработками с другими странами, которые сейчас вовлечены в противоминную деятельность. С января 2023 здесь проводятся тренинги для украинских саперов.

"Мы уже научили многих камбоджийских саперов, как работать с ALIS. Чтобы овладеть базовым уровнем пользования, достаточно несколько дней. Я надеюсь, что использование этих миноискателей поможет как можно быстрее очистить деоккупированные регионы Украины от взрывоопасных предметов и вернуть их к нормальной жизни", — говорит профессор Мотоюки Сато из Университета Тохоку, разработчик миноискателя ALIS

Главное помнить, что враг не играет честно

Методы минирования окупантов противоречат всем военным нормам. Они совсем не такие, как пишут в соответствующих методиках или общепринятых боевых уставах. Взрывоопасные приборы украинцы находят в бытовых вещах: детских игрушках, мусорных баках, стиральных машинах.

"Их методы террористические. Россияне активно используют самодельные взрывные устройства, минные ловушки, кассетные боеприпасы и противопехотные мины. Последнее запрещено Оттавской конвенцией, ведь это не имеет ничего общего с правилами ведения войны. Это умышленный вред гражданскому населению", — говорит Тимур Пистрю.

Он добавляет, что угроза есть в любом месте, где происходили активные боевые действия. Если есть хотя бы подозрение, что оккупанты присутствовали — лучше проверить территорию. Взрывоопасный предмет может быть как в самих домах, так и в лесополосах, усадьбах. Сам риск трудно спрогнозировать, ведь враг очень коварен.

Сознательное отношение поможет избежать ужасающих последствий

"Разминирование Украины" — это приложение ГСЧС, которое поможет вам сохранить жизнь в зонах, где происходили боевые действия. Здесь есть интерактивная карта всех опасных участков.

Вы также можете сообщить о личной взрывоопасной находке. Программа позволяет сделать фото или видео подозрительного предмета, ввести его местонахождение и получить рекомендации. После этого вы можете отслеживать статус своей находки.

В программе можно узнать все о распространенных боеприпасах, чтобы случайно не взять в руки излишнего.