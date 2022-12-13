Такого нигде не было: россияне оставили на Херсонщине "умные" мины

Враг оставил немало "закладок" взрывчатки в труднодоступных местах

Освобожденный Херсон и правобережная часть области продолжают страдать из-за российских оккупантов. Речь идет не только о регулярных ударах по жилым домам, но и минной опасности, что до сих пор сохраняется в регионе. По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, именно Херсонщина стала наиболее массово заминированной областью, причем россияне не единожды применяли так называемую смарт-взрывчатку (умные боеприпасы).

Больше подробностей правоохранитель рассказал в интервью "РБК-Украина". Клименко подчеркивает, что часть взрывчатки, которую находят пиротехники, имеет таймер. Он может быть рассчитан как на десятки часов, так и на много дней вперед, а сдетонирует не только по истечению времени, но и при неправильной "эксплуатации".

Многие "закладки" взрывчатки обнаружить весьма непросто — их полно в подвальных помещениях, особенно если речь идет об административных зданиях — городской или районной администрациях и т.п. Чаще всего россияне минировали помещение так, чтобы при взрывы тут же разносило стены.

"Можно открыть дверь и взорвется противоположная часть здания. Так было со зданием Национальной полиции в Херсонской области, — вспоминает Игорь Клименко. — Небольшой ящик с тротилом, который просто стоял в подвале. Придерживаясь правил безопасности, его не брали в руки, за 20-30 метров его оттащили, и мы потеряли несколько этажей здания".

При этом, говорит главный полицейский Украины, этот самый ящик не был взрывчаткой — она была заложена по всему периметру здания. А вот объект, который передвигался, был обозначен детонатором.

Игорь Клименко

Таких примеров на Херсонщине очень много: Игорь Клименко говорит, что сдетонировать может любой предмет, находящийся не на своем месте — цветочный вазон, принтер на стуле, а не столе и т.п.

"Мы потеряли трех взрывотехников и 14 ранено. Практически каждый день наши работники взрывотехнической службы, как и сотрудники ГСЧС, взрывотехники, саперы, сталкиваются со смертельной опасностью, — отмечает он. — Мы не так быстро разминируем для того, чтобы тщательно изучить те здания, которые должны разминировать в первую очередь".

Стоит отметить, что проблема с засильем взрывчатки и мин, оставленных россиянами, есть не только на Херсонщине. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харьковской области погиб судья Дмитрий Константинов, пошедший добровольцем на войну. Он участвовал в разминировании, однако один из снарядов оборвал его жизнь.

Также мы рассказывали о трагедии на Житомирщине, где российская мина лишила восьмерых детей без обоих родителей.