Як після Другої світової: в ООН розповіли, скільки доведеться очищати Україну від мін

Розмінування України допоможе знизити ціни на продукти по всьому світу

В ООН припустили, що операція з очищення України від вибухонебезпечних предметів нагадуватиме за масштабами роботу над розмінуванням Європи після Другої світової війни.

Як повідомляє "Голос Америки", керівник відділу протимінної діяльності ООН Пол Геслоп, на повне розмінування України знадобиться близько 5 років та 300 мільйонів доларів щороку. При цьому йдеться про ліквідацію лише протипіхотних мін.

"Те, з чим ми стикаємося в Україні, значною мірою схоже на те, з чим мала справу Європа наприкінці Другої світової війни", — сказав він.

Він зазначив, що на розмінування Європи знадобилося 15 років, проте в Україні ООН сподівається впоратися швидше та за 5 років ліквідувати 75-80% усіх мін. Це, за словами Геслопа, допоможе нашій країні повернути роль аграрного лідера та знизити ціни на продукти харчування у всьому світі.

Головною проблемою у цьому є забезпечення належного фінансування протимінної діяльності від партнерів.

Втім, видання зазначає, що у 2023 році на потреби розмінування було виділено лише 35 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, станом на січень 2023 року через російську агресію близько 40% території України були забруднені вибухонебезпечними предметами.