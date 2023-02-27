Майже половина України забруднена вибухонебезпечними предметами - хто та як оплатить розмінування

Розмінування є однією з пріоритетних програм українського уряду

Розмінування території України – найбільший виклик для піротехніків із часів Другої світової війни. Ще до початку повномасштабного вторгнення наша держава входила у топи країн з найбільшою мінною проблематикою. На сьогодні ситуація значно ускладнилася. Станом на січень 2023 року через російську агресію близько 40% території України забруднено вибухонебезпечними предметами. На звільнених територіях активно працюють поліцейські, фахівці ДСНС України, Нацгвардійці, прикордонники та сертифіковані приватні компанії з розмінування. Втім, відомо й про появу ринку "чорних саперів", послугами якого вимушені користуватись зокрема фермери.

Ворог проводить мінування хаотично, тож процес виявлення пасток є дуже небезпечним. Щоб повністю розмінувати територію знадобиться багато зусиль. Скоротити час та фінансові витрати можна шляхом застосування систем дистанційного зондування, що виявляють вибухонебезпечні предмети в автоматичному режимі.

Якщо масштаб замінованих територій перевести у цифри, то вийде близько 250 тисяч квадратних кілометрів території України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Yonhap News Agency.

Це більше не тільки ніж весь Корейський півострів (близько 221 000 квадратних кілометрів). Це територія більше Лаоса, Румунії (кожна близько 238 000 квадратних кілометрів) і Британії (близько 244 000 квадратних кілометрів). Щоб очистити такі масштаби підуть роки.

Що допоможе пришвидшити процес розмінування?

Нещодавно польський благодійний фонд "Поступ", створений вихідцями з України, підписав із ДСНС меморандум про співпрацю. Фонд пропонує українським саперам дистанційну систему для розмінування.

Наразі подібні системи є експериментальними. Вони ґрунтуються на різних фізичних принципах і мають свою сукупність переваг і недоліків. Отримані магнітометри є одними з найперспективніших. Вони фіксують зміну магнітного поля Землі, спричинену наявністю мін. Головні їхні переваги: можливість виявляти міни, що знаходяться під землею, здатність працювати вдень і вночі, незалежність від погодних умов.

На жаль, магнітометри не можуть виявити міни, зроблені з пластику або інших неметалічних матеріалів, проте поєднання різних датчиків і штучного інтелекту дозволяє відрізняти вибухівку від звичайного сміття.

Магнітометр підвішується під коптером, який літає над мінним полем у завданій траєкторії. У процесі польоту прилад фіксує параметри магнітного поля із точною прив'язкою до координат.

Після посадки квадрокоптера зібрана інформація опрацьовується за допомогою спеціального програмного забезпечення й формується карта мінного поля, на якій яскраві точки вказують на місцезнаходження мін чи снарядів.

Фото принципу роботи прилада

Застосування приладу економить близько 30% часу у порівнянні з традиційним процесом розмінування

Окрім цього українським саперам допомагає Armtac 400. Це найбільша та найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн. І вона вже виконує завдання в Харківській області, що стало можливим завдяки донатам через UNITED24.

"З цією машиною сапери будуть захищенішими. Адже вона має дистанційне керування на відстані до 800 м. Це гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну – всередині броньованої та звукоізольованої кабіни", – зазначає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Armtac 400 може зачищати понад 2 400 кв.м. території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. А потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг.

Сам процес є дуже затратним

Масштаб замінування нашої країни настільки великий, що попри весь потенціал — грошей не вистачає. Кількість заявок на гуманітарне розмінування в десятки разів перевищує можливості саперів. Але тільки таке очищення можна підтвердити сертифікатом, що цей квадрат безпечний. Голова ГО "Асоціації саперів України" Тимур Пістрюга у коментарі "Телеграфу" відзначив, що кошти наразі є основною потребою.

"Будь-яке розмінування виходить дуже дорогим, а витрати оператора не компенсуються у повному обсязі. Чималих коштів потребує людський ресурс, логістика та власне техніка. Звідси кожен квадратний метр вимагає досить великої суми.", — пояснює керівник організації.

За словами Тимура, охочих допомогти багато, але одного бажання недостатньо. Відповідно до національних стандартів протимінної діяльності кожен сапер має отримувати заробітну плату, бути застрахованим та забезпеченим екіпіруванням. Саме тому швидкість процесу залежить від фінансових ресурсів. Якщо держава залучить активну донорську допомогу з боку світової спільноти, то сапери зможуть виконувати більшу кількість завдань. Відповідно повне очищення української держави відбудеться в рази швидше.

Перед початком посівної кампанії велика увага буде приділятися сільськогосподарським угіддям. Однак щоб вчасно очистити всі заміновані поля наявних можливостей недостатньо. Це те, з чим зіштовхнулися українські аграрії у 2023 році й що спричинило появу ринку "чорних саперів" . Та й ті не дають фермерам жодних гарантій.

Вся надія на інвестиції союзників

У грудні Державний департамент Сполучених Штатів виділив 91,5 мільйона доларів на допомогу Україні з розмінуванням. Ці кошти спрямовують на навчання фахівців, надання обладнання з метою проведення операцій з розмінування територій, а також для забезпечення роботи команд з розмінування.

Євросоюз також додатково виділяє 1 млн євро на проведення розмінування в Україні.

Виділить понад 11 млн доларів на обладнання для проведення гуманітарного розмінування й Канада. Вона профінансує закупівлю спеціальних саперних костюмів для фахівців. Частина коштів буде витрачена на засоби виявлення вибухонебезпечних предметів на великих територіях.

Як раніше для "Телеграфу" казала заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян, цих грошей недостатньо, але пізніше прогрес буде помітнішим. Україна провела перемовини із 40 країнами, аби нам допомогли з обладнанням.

Пройти навчання можна як в Україні, так і закордоном

Низку підготовчих курсів для охочих долучитися до розмінування організовують безпосередньо в Україні. Але навчання проводяться і закордоном. Так, військові Канади проводять підготовку наших саперів у Польщі.

У рамках навчальної місії Євросоюзу для України, фахівці з Кіпру та Латвії теж навчатимуть українських військових розмінуванню.

Камбоджа є одним із лідерів у впровадженні інноваційних методів розмінування і завжди готова поділитися своїми напрацюваннями з іншими країнами, які зараз залучені до протимінної діяльності. Від січня 2023 року тут проводяться тренінги для українських саперів.

"Ми вже навчили багатьох камбоджійських саперів, як працювати з ALIS. Щоб опанувати базовий рівень користування, достатньо кілька днів. Я сподіваюся, що використання цих міношукачів допоможе якнайшвидше очистити деокуповані регіони України від вибухонебезпечних предметів і повернути їх до нормального життя", — каже професор Мотоюкі Сато з Університету Тохоку, розробник міношукача ALIS

Головне пам’ятати, що ворог не грає чесно

Методи мінування окупантів суперечать всім війсковим нормам. Вони зовсім не такі, як пишуть у відповідних методичках або загальноприйнятих боєвих статутах. Вибухонебезпечні прилади українці знаходять у побутових речах: дитячих іграшках, сміттєвих баках, пральних машинах.

"Їх методи є терористичними. Росіяни активно використовують саморобні вибухові пристрої, мінні пастки, касетні боєприпаси та протипіхотні міни. Останнє заборонено Оттавською конвенцією, адже це не має нічого спільного з правилами ведення війни. Це умисна шкода цивільному населенню", — каже Тимур Пістрюга.

Він додає, що загроза є у будь-якому місці де відбувалися активні бойові дії. Якщо є хоча б підозра, що окупанти були присутні — краще перевірити територію. Вибухонебезпечний предмет може бути як у самих домівках, так і лісосмугах, садибах. Сам ризик важко спрогнозувати, адже ворог є дуже підступним.

Свідоме ставлення допоможе уникнути жахливих наслідків

"Розмінування України" — це застосунок ДСНС, який допоможе вам зберегти життя у зонах, де відбувалися бойові дії. Тут є інтерактивна мапа всіх небезпечних ділянок.

Ви також можете повідомити про особисту вибухонебезпечну знахідку. Програма дозволяє зробити фото або відео підозрілого предмета, ввести його місцезнаходження та отримати рекомендації. Після цього ви зможете відстежувати статус своєї знахідки.

У програмі можна дізнатися все про розповсюджені боєприпаси, щоб випадково не взяти до рук зайвого.