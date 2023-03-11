Росіяни вирішили позбавити Україну продовольства: подробиці від NYT

Лише на Херсонщині заміновано близько 300 тисяч гектарів полів

Російські окупанти намагаються знищити український агропромисловий сектор, залишивши людей без їжі не лише в Україні, а й у низці інших країн.

Як йдеться у матеріалі The NYT, всесвітня організація з розмінування HALO Trust вважає, що площа замінованих територій в Україні можна порівняти з площею Великої Британії.

Найбільш гостро ситуація з цим у Херсонській області, де після деокупації правого берега Дніпра міни та інші вибухонебезпечні предмети були виявлені всюди від міст та ліній електропередач до дитячих іграшок, собачих будок та вуликів.

До початку вторгнення область була одним з головних виробників сільськогосподарської продукції, що включало кавуни, помідори, зерно і соняшникову олію. Саме Херсонщина була лідером по Україні з виробництва овочів.

Тепер же, за оцінками ДСНС, щоб фермери розпочали посівну, необхідно очистити від мін близько 300 тисяч гектарів. Це не лише руйнівно для українських аграріїв, а й посилює харчову кризу в усьому світі.

При цьому ситуацію посилює і те, що багато полів перебувають на дистанції артилерійського пострілу від російських позицій. Це означає, що у разі розмінування їх можуть знову обстріляти касетними боєприпасами, які можуть розкидати суббоєприпаси, що не розірвалися, на території до 20 гектарів.

Як повідомлялося раніше, через масштаби проблеми в Україні з’явився ринок "чорних саперів", оскільки рятувальники просто не встигають розмінувати всі поля.