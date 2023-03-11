Россияне решили лишить Украину продовольствия: подробности от NYT

Лишь в Херсонской области заминировано около 300 тысяч гектаров полей

Российские оккупанты пытаются уничтожить украинский агропромышленный сектор, оставив людей без еды не только в Украине, но и в ряде других стран.

Как говорится в материале The NYT, всемирная организация по разминированию HALO Trust считает, что площадь заминированных территорий в Украине сопоставима с площадью Великобритании.

Наиболее остро ситуация с этим обстоит в Херсонской области, где после деоккупации правого берега Днепра мины и другие взрывоопасные предметы были обнаружены повсюду от городов и линий электропередач до детских игрушек, собачьих будок и ульев.

До начала вторжения область была одним из главных производителей сельскохозяйственной продукции, что включало в себя арбузы, помидоры, зерно и подсолнечное масло. Именно Херсонщина была лидером по Украине по производству овощей.

Теперь же, по оценкам ГСЧС, чтобы фермеры приступили к посевной необходимо очистить от мин около 300 тысяч гектаров. Это не только разрушительно для украинских аграриев, но и усугубляет пищевой кризис во всем мире.

При этом ситуацию усугубляет и то, что многие поля находятся на дистанции артиллерийского выстрела от российских позиций. Это значит, что в случае разминирования их могут вновь обстрелять кассетными боеприпасами, которые могут раскидать неразорвавшиеся суббоеприпасы на территории до 20 гектаров.

Как сообщалось ранее, из-за масштабов проблемы в Украине появился рынок "черных саперов", поскольку спасатели попросту не успевают разминировать все поля.