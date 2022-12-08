Гибнут ежеминутно: в каких странах больше всего голодают из-за российско-украинской войны?

Жители бедных стран ждут гуманитарную пшеницу из Украины

В мире растет количество людей, что сталкиваются с голодом. На эту глобальную проблему оказывает влияние совокупность последствий пандемии коронавирусной болезни, роста давления климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты.

В 2022 году полномасштабное вторжение россии на наши территории обострило эту продовольственную нестабильность. Уже через месяц после начала вторжения Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду побили исторический рекорд. В первую очередь, динамика цен была связана с потрясениями на рынках растительных масел и зерновых из-за боевых действий в Украине, в частности из-за блокирования россией украинских портов. Чтобы спасти страны, которые больше всего страдают от голода из-за конфликтов и засух, была создана программа помощи. Сегодня "Телеграф" предлагает разобраться, что это за проект и какие уголки нашей планеты оказались в наибольшей уязвимости.

Программа "Grain from Ukraine"

26 ноября этого года, в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, была запущена программа "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"). Она предусматривает поставку зерновых на сумму 190 миллионов долларов для бедных стран Азии и Африки, где доля голодающих оказывает значительное влияние на внутренний демографический кризис. Прежде всего, это проблема глобальной дестабилизации, голодных смертей и массовой миграции в невиданных ранее масштабах.

Денежные средства на реализацию плана выделили 30 развитых государств. В рамках программы наше государство направит часть собираемой пшеницы, которая отправлялась на экспорт, на закупку для нуждающихся стран. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что уже 7 декабря стартовали переговоры по продаже и экспорту.

"В общей сложности до конца весны отправим около 60 судов с гуманитарным грузом. Это буквально спасение от голода для миллионов людей. И я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились к украинской инициативе", – отметил президент Владимир Зеленский.

В осуществлении проекта уже наблюдается положительная динамика. По состоянию на 4 декабря Украина отправила два судна с пшеницей в рамках программы. Но какие страны получат помощь, какая там ситуация, почему дошло до голода, как повлияла на это агрессия россии против Украины? Посмотрим на наиболее уязвимые – Сомали, Судан, Южный Судан и Эфиопию. Почему им так важно, чтобы работал зерновой коридор в Украине? А также почему недавно введенная программа "Grain from Ukraine" так ценна для них?

BC CALLISTO — второе судно в рамках програмы

СОМАЛИ

В Сомали идет непрерывная гражданская война. Вооруженный конфликт начался еще в 1988 году со свержения режима Сиада Барре и продолжается по сей день. Как следствие страна на северо-востоке Африки почти перестала существовать как государство. Нестабильность, хаос, разрушение, насилие стали по существу синонимами слова "Сомали". Многолетние усилия и многочисленные попытки мирового сообщества, а иногда и самих сомалийцев урегулировать столкновения, завершились ничем.

Сейчас концентрация конфликта сосредоточена между правительственными силами и боевиками экстремистской группировки "Аль-Шабааб", аффилированной с международной террористической сетью "Аль-Каида".

Кроме войны, в стране в этом году большая засуха не было последних пяти традиционных сезонов дождей. В последний раз такое было 40 лет назад. Поэтому большая часть населения страдает хроническим голодом (население Сомали оценивают где-то в 16 миллионов человек). Если срочно не принять меры, то голод может быть больше 2011 года. Тогда недостаток продовольствия унес жизни более 260 тыс. человек.

СУДАН

Война россии против Украины оказывает непосредственное влияние и на Судан, который обычно на 87 процентов полагался на поставки зерна именно из Украины и россии. Страна и прежде была истощена двухлетней гражданской войной и противостоянием политиков. Кроме того, постоянные засухи или неожиданные наводнения разрушают аграрный сектор и способствуют плохому урожаю.

В этом году перед нехваткой продовольствия предстали 12 миллионов суданцев, из которых 40 процентов составляют дети.

ЮЖНЫЙ СУДАН

Южный Судан стал независимым в 2011 году, отделившись от Судана.

Но до сих пор ситуация остается неурегулированной по ряду экономических и политических вопросов. Уже через два года после получения автономности в государстве вспыхнула политическая борьба за власть между президентом Салва Кииром и его бывшим заместителем Риком Мачаром. Тогда действующий президент обвинил Мачара и 10 других лиц в попытке государственного переворота.

С той поры с разной интенсивностью идет война, от которой уже погибли более 400 тысяч человек. В стране происходили известные зверства, такие как резня в Бентиу 2014, жертвами которой стали сотни людей.

"В то время как мировое внимание остается прикованным к Украине, скрыта чрезвычайная ситуация голода, охватывающая Южный Судан. Здесь около 8,3 миллиона человек, включая беженцев, столкнутся с сильным голодом в ближайшие месяцы", — писала в одном из докладов Всемирная продовольственная программа (подразделение ООН).

ЭФИОПИЯ

В Эфиопии два года тому назад тоже начался внутренний конфликт. Сепаратистские силы региона Тиграй провели выборы, несмотря на запрет власти, взялись за оружие и выразили желание отделиться от Эфиопии. Стороны взаимно заявили, что не признают друг друга.

Чтобы покорить мятежную территорию, власти Эфиопии отключили в Тиграе электричество, телефонную связь и интернет. В регионе постоянно продолжаются боевые действия, поэтому гуманитарные организации не могут доставить местным жителям помощь. Согласно расследованиям иностранных СМИ, стратегией эфиопского правительства является сознательная блокировка поставок продовольствия "в попытке создать искусственный голод". В особенности на территории, контролируемой Тиграйским народным фронтом освобождения.

По самым скромным подсчетам ООН, более 22 тысяч женщин и девушек в зоне конфликта были изнасилованы. Поэтому женщины вынуждены скрываться, а значит, не имеют возможности искать пищу. Война нарушила работу служб, закрыла банки и остановила самую большую государственную систему реагирования на чрезвычайные ситуации — "производственную программу социальной защиты".

В настоящее время, по оценкам международных гуманитарных организаций, примерно каждые 36 секунд от голода умирает один из эфиопцев. Война в Украине – это дополнительный пласт к существующим проблемам.

"Засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине могут привести к "сильнейшему со времен Второй мировой войны" голоду в мире", — заявила министерша по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Свенья Шульце.

Российские оккупанты используют продовольственный кризис как оружие для давления на мировое сообщество. Они блокируют и обстреливают украинские порты, уничтожают украинские зернохранилища, сжигают зерно на украинских полях, вывозят на свою территорию урожаи и сельскохозяйственную технику с оккупированных территорий.

Топ-пропагандисты на весь мир признаются, что Кремль рассчитывает на голод и таким образом договориться на счет Украины.

Впрочем, даже в таких условиях украинские аграрии смогли провести сначала посевную, а затем и жатву.