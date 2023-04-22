Вирішив не чекати саперів: фермер з Харківщини розміновує поля власним "дистанційним" трактором (фото)

Фермер мусив знайти рішення, аби

Завдяки роботі аграріїв, дефіциту продукції в Україні не очікується у 2023 році. Вони знаходять різні шляхи ведення бізнесу під час війни. Мабуть, найбільше лихо, з яким стикаються українські фермери, це снаряди та міни, які лишаються на полях після бойових дій. Однак і це їх не зупиняє.

Аграрії з села Гракове на Харківщині "створили" трактор, аби самостійно розміновувати поля, оскільки сапери не встигають, а працювати людям треба, повідомляє "Суспільне". Фермер Олександр Кривцун розповідає, що переобладнав трактор для робіт у небезпечних полях наступним чином — з боків машину зміцнили металом з російської піхотної машини та дерев'яними брусами й встановили радіокерування. Пішли на такі заходи, бо з його ділянки сапери дістали 260 мін.

Поле Олександра

Трактором тепер можна керувати дистанційно за допомогою пульта та монітору. Як розповідає механізатор Павло Григорченко, ним прибирають бур'яни у полі.

"На ньому є газ, повороти праворуч і ліворуч, увімкнення і вимкнення автопілота. За сильного вітру з'являються неполадки, а коли його немає і ясна погода, видимість ідеальна", — пояснює Павло Григорченко.

Павло у ковші

На тракторі встановлений автопілот — полем він їде без водія. Дистанційно керує трактором механізатор за допомогою пульта з екраном. Ще один екран стоїть у кабіні трактора. Антени тримають зв’язок у радіусі до 2 кілометрів. Механізатор у момент керування перебуває в ковші навантажувача і коли зв'язок із трактором погіршується, підіймає ківш вище.

Так виглядає пункт управління

Обладнати радіокеруванням трактор, якому понад 30 років, коштувало близько мільйона гривень. Власник не вірив, що це вдасться:

"Я сам не вірив, а мені сказали: ми зробимо. І вони зробили. З імпортної техніки поставили гідравлічні клапани, перепрошили програми", — розповідає Олександр Кривцун. Усього в нього близько 2000 Га землі в Граковому. Чоловіку невідомо, скільки ще мін може бути на полі.

"У саперів зараз завдання розмінувати лінії електропередач і газопроводи населенню. Вони не встигають, ще й ми просимо допомоги. Тому вирішили щось зробити, щоб вийти в поле й самим розмінувати", — каже Олександр Кривцун. Уже в травні аграрій планує засіяти поля кукурудзою та соняшником.

Нагадаємо, що за даними ДСНС, 40% України забруднено вибухонебезпечними предметами. Фермерам доводиться залучати до робіт "чорних саперів". Тим часом в Україну планують завезти роботизоване обладнання для розмінування.