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Вирішив не чекати саперів: фермер з Харківщини розміновує поля власним "дистанційним" трактором (фото)

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Трактор і пункт керування Новина оновлена 22 квітня 2023, 16:28
Трактор і пункт керування. Фото Суспільне

Фермер мусив знайти рішення, аби

Завдяки роботі аграріїв, дефіциту продукції в Україні не очікується у 2023 році. Вони знаходять різні шляхи ведення бізнесу під час війни. Мабуть, найбільше лихо, з яким стикаються українські фермери, це снаряди та міни, які лишаються на полях після бойових дій. Однак і це їх не зупиняє.

Аграрії з села Гракове на Харківщині "створили" трактор, аби самостійно розміновувати поля, оскільки сапери не встигають, а працювати людям треба, повідомляє "Суспільне". Фермер Олександр Кривцун розповідає, що переобладнав трактор для робіт у небезпечних полях наступним чином — з боків машину зміцнили металом з російської піхотної машини та дерев'яними брусами й встановили радіокерування. Пішли на такі заходи, бо з його ділянки сапери дістали 260 мін.

Ділянка Олександра
Поле Олександра

Трактором тепер можна керувати дистанційно за допомогою пульта та монітору. Як розповідає механізатор Павло Григорченко, ним прибирають бур'яни у полі.

"На ньому є газ, повороти праворуч і ліворуч, увімкнення і вимкнення автопілота. За сильного вітру з'являються неполадки, а коли його немає і ясна погода, видимість ідеальна", — пояснює Павло Григорченко.

Механізатор Павло Григорченко у пункті управління
Павло у ковші

На тракторі встановлений автопілот — полем він їде без водія. Дистанційно керує трактором механізатор за допомогою пульта з екраном. Ще один екран стоїть у кабіні трактора. Антени тримають зв’язок у радіусі до 2 кілометрів. Механізатор у момент керування перебуває в ковші навантажувача і коли зв'язок із трактором погіршується, підіймає ківш вище.

Ківш навантажувача використовують, як пункт управління
Так виглядає пункт управління

Обладнати радіокеруванням трактор, якому понад 30 років, коштувало близько мільйона гривень. Власник не вірив, що це вдасться:

"Я сам не вірив, а мені сказали: ми зробимо. І вони зробили. З імпортної техніки поставили гідравлічні клапани, перепрошили програми", — розповідає Олександр Кривцун. Усього в нього близько 2000 Га землі в Граковому. Чоловіку невідомо, скільки ще мін може бути на полі.

Монітор в тракторі та інтерфейс керування

"У саперів зараз завдання розмінувати лінії електропередач і газопроводи населенню. Вони не встигають, ще й ми просимо допомоги. Тому вирішили щось зробити, щоб вийти в поле й самим розмінувати", — каже Олександр Кривцун. Уже в травні аграрій планує засіяти поля кукурудзою та соняшником.

Нагадаємо, що за даними ДСНС, 40% України забруднено вибухонебезпечними предметами. Фермерам доводиться залучати до робіт "чорних саперів". Тим часом в Україну планують завезти роботизоване обладнання для розмінування.

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#Розмінування #Поля #Міни