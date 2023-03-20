Механічний сапер із роборукою: розміновувати Україну будуть сучасні механізми (відео, фото)

Використання машин на дистанційному керуванні вбереже життя саперам

Російські окупанти залишили по собі на звільненій частині Херсонщини справжнє мінне поле на всій території. Окрім прихованих розтяжок та гранат на побутових речах, міни ховаються і в землі. При розміновуванні треба бути дуже уважними. Аби робота йшла швидше, застосовують машини механічного розмінування.

На Херсонщині цю функцію ДСНС та МВС допомагатимуть виконувати комплекси DOK-ING MV-4 та MV-10. Два комплекси хорватського виробництва — одні з найкращих в світі. Як повідомив очільник ХОВА Олександр Прокудін, розміновувати такі комплекси можуть до 4-5 тисяч кв. метрів на день. Саме завдяки ним можна зберегти життя саперів.

DOK-ING MV-4

DOK-ING MV-4 — одна з найвідоміших систем розміновування та знешкодженні мін легкої категорії. В неї міцна конструкція, що дозволяє витримати детонацію протипіхотних мін, нерозірваних боєприпасів, протитанкових мін. Вона довела ефективність в реальних бойових умовах. Такий комплекс має змінні інструменти (руку EOD, відвал бульдозера, поворотний захоплювач) і може провести підготовку грунту, механічний огляд, пошук закопаних предметів. Його легко переміщувати звичайною вантажівкою.

Характеристики устаткування DOK-ING MV-4

MV-4 вже на Херсонщині

DOK-ING MV-10

DOK-ING MV-10 — потужна система для розмінування з подвійним розташуванням знарядь. Також видаляє протипіхотні та танкові міни. В комплекті є культиватор, який проводить вторинно обробку. Серед додаткового обладнання — лезовий та роликовий блоки. Керування дистанційне, за допомогою пульта. Очищення грунту максимум на 60 см вглиб.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що вибухонебезпечними предметами через вторгнення росії забруднені близько 40% території України. Це і маленькі міни "пелюстки", і нерозірвані авіабомби чи ракети.