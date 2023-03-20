Механический сапер с роборукой: разминировать Украину будут современные механизмы (видео, фото)

Использование машин на дистанционном управлении убережет жизнь саперам

Российские оккупанты оставили после себя на освобожденной части Херсонщины настоящее минное поле на всей территории. Кроме скрытых растяжек и гранат на бытовых вещах мины прячутся и в земле. При разминировании нужно быть очень внимательными. Чтобы работа шла быстрее, используют машины механического разминирования.

В Херсонской области эту функцию ГСЧС и МВД будут помогать выполнять комплексы DOK-ING MV-4 и MV-10. Два комплекса хорватского производства – одни из лучших в мире. Как сообщил глава ХОВА Александр Прокудин, разминировать такие комплексы могут до 4-5 тысяч кв. метров в день. Именно благодаря им можно сохранить жизнь саперов.

DOK-ING MV-4

DOK-ING MV-4 – одна из самых известных систем разминирования и обезвреживания мин легкой категории. У нее крепкая конструкция, позволяющая выдержать детонацию противопехотных мин, неразорванных боеприпасов, противотанковых мин. Она доказала эффективность в реальных боевых условиях. Такой комплекс имеет сменные инструменты (руку EOD, отвал бульдозера, поворотный захватчик) и может произвести подготовку грунта, механический осмотр, поиск закопанных предметов. Его легко перемещать обычным грузовиком.

Характеристики оборудования DOK-ING MV-4

MV-4 уже в Херсонской области

DOK-ING MV-10

DOK-ING MV-10 – мощная система для разминирования с двойным расположением орудий. Также удаляет противопехотные и танковые мины. В комплекте есть культиватор, который производит вторично обработку. Среди дополнительного оборудования – лезвий и роликовый блоки. Управление дистанционное с помощью пульта. Очистка почвы максимум на 60 см вглубь.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что взрывоопасными предметами из-за вторжения России загрязнены около 40% территории Украины. Это и маленькие мины "лепестки", и неразорванные авиабомбы или ракеты.