Решил не ждать саперов: фермер Харьковщины разминирует поля собственным "дистанционным" трактором (фото)

Фермер должен был найти решение, чтобы начать весенние работы

Благодаря работе аграриев, дефицита продукции в Украине не ожидается в 2023 году. Они находят разные пути ведения бизнеса во время войны. Пожалуй, самая большая беда, с которой сталкиваются украинские фермеры, это снаряды и мины, которые остаются на полях после боевых действий. Однако и это их не останавливает.

Аграрии из села Граково на Харьковщине "создали" трактор, чтобы самостоятельно разминировать поля, поскольку саперы не успевают, а работать людям надо, сообщает "Суспільне". Фермер Александр Кривцун рассказывает, что переоборудовал трактор для работ в опасных полях следующим образом – по бокам машину укрепили металлом из российской пехотной машины и деревянными брусьями и установили радиоуправление. Пошли на такие мероприятия, потому что из его участка саперы извлекли 260 мин.

Поле Александра

Трактором теперь можно управлять дистанционно с помощью пульта и монитора. Как рассказывает механизатор Павел Григорченко, им убирают сорняки в поле.

"На нем есть газ, повороты направо и налево, включение и выключение автопилота. При сильном ветре появляются неполадки, а когда его нет и ясная погода, видимость идеальна", — объясняет Павел Григорченко.

Павел в ковше

На тракторе установлен автопилот – по полю он едет без водителя. Удаленно управляет трактором механизатор с помощью пульта с экраном. Еще один экран находится в кабине трактора. Антенны держат связь в радиусе до 2 км. Механизатор в момент управления находится в ковше погрузчика и когда связь с трактором ухудшается, поднимает ковш выше.

Так выглядит пункт управления

Оборудовать радиоуправлением трактор, которому более 30 лет, стоило около миллиона гривен. Владелец не верил, что это удастся:

"Я сам не верил, а мне сказали: мы сделаем. И они сделали. Из импортной техники поставили гидравлические клапаны, перепрошили программы", — рассказывает Александр Кривцун. Всего у него около 2000 Га земли в Граковом. Мужчине неизвестно, сколько еще мин может быть на поле.

"У саперов сейчас задача разминировать линии электропередач и газопроводы населению. Они не успевают, еще и мы просим помощи. Поэтому решили что-то сделать, чтобы выйти в поле и самим разминировать", — говорит Александр Кривцун. Уже в марте аграрий планирует засеять поля кукурузой и подсолнечником.

Напомним, что по данным ГСЧС, 40% Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Фермерам приходится привлекать к работам "черных саперов". Тем временем в Украину планируют завезти роботизированное оборудование для разминирования.