Укр

Решил не ждать саперов: фермер Харьковщины разминирует поля собственным "дистанционным" трактором (фото)

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
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Трактор и пункт управления Новость обновлена 22 апреля 2023, 16:28
Трактор и пункт управления. Фото Суспільне

Фермер должен был найти решение, чтобы начать весенние работы

Благодаря работе аграриев, дефицита продукции в Украине не ожидается в 2023 году. Они находят разные пути ведения бизнеса во время войны. Пожалуй, самая большая беда, с которой сталкиваются украинские фермеры, это снаряды и мины, которые остаются на полях после боевых действий. Однако и это их не останавливает.

Аграрии из села Граково на Харьковщине "создали" трактор, чтобы самостоятельно разминировать поля, поскольку саперы не успевают, а работать людям надо, сообщает "Суспільне". Фермер Александр Кривцун рассказывает, что переоборудовал трактор для работ в опасных полях следующим образом – по бокам машину укрепили металлом из российской пехотной машины и деревянными брусьями и установили радиоуправление. Пошли на такие мероприятия, потому что из его участка саперы извлекли 260 мин.

Участок Александра
Поле Александра

Трактором теперь можно управлять дистанционно с помощью пульта и монитора. Как рассказывает механизатор Павел Григорченко, им убирают сорняки в поле.

"На нем есть газ, повороты направо и налево, включение и выключение автопилота. При сильном ветре появляются неполадки, а когда его нет и ясная погода, видимость идеальна", — объясняет Павел Григорченко.

Механизатор Павел Григорченко в пункте управления
Павел в ковше

На тракторе установлен автопилот – по полю он едет без водителя. Удаленно управляет трактором механизатор с помощью пульта с экраном. Еще один экран находится в кабине трактора. Антенны держат связь в радиусе до 2 км. Механизатор в момент управления находится в ковше погрузчика и когда связь с трактором ухудшается, поднимает ковш выше.

Ковш погрузчика используют как пункт управления
Так выглядит пункт управления

Оборудовать радиоуправлением трактор, которому более 30 лет, стоило около миллиона гривен. Владелец не верил, что это удастся:

"Я сам не верил, а мне сказали: мы сделаем. И они сделали. Из импортной техники поставили гидравлические клапаны, перепрошили программы", — рассказывает Александр Кривцун. Всего у него около 2000 Га земли в Граковом. Мужчине неизвестно, сколько еще мин может быть на поле.

Монитор в тракторе и интерфейс управления

"У саперов сейчас задача разминировать линии электропередач и газопроводы населению. Они не успевают, еще и мы просим помощи. Поэтому решили что-то сделать, чтобы выйти в поле и самим разминировать", — говорит Александр Кривцун. Уже в марте аграрий планирует засеять поля кукурузой и подсолнечником.

Напомним, что по данным ГСЧС, 40% Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Фермерам приходится привлекать к работам "черных саперов". Тем временем в Украину планируют завезти роботизированное оборудование для разминирования.

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