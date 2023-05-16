Льготные кредиты для ТЭС от Шмыгаля получит бизнес Ахметова — СМИ

Правительство разрешило компаниям Ахметова получать кредиты по программе "5-7-9"

Несмотря на миллиардные сверхприбыли, которые приносит энергетический бизнес Рината Ахметова, его компании смогут получить льготные кредиты от правительства по программе "5-7-9". Накануне правительство Дениса Шмыгаля приняло решение о расширении программы на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, пострадавшие от обстрелов.

ДТЭК Ахметова контролирует две трети тепловой электрогенерации, отмечает политолог Ощановский в блоге на сайте "Цензор", а Шмыгаль работал директором на Бурштынской ТЭС, входящей в ДТЭК Западэнерго.

С самого начала программа "5-7-9" была рассчитана на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса, а затем расширилась на другие сферы. Во время войны половина денег выделяется на пополнение оборотных средств, а не на инвестиции и развитие.

Согласно сообщениям ДТЭК, с сентября 2022 года, когда начались первые атаки на энергетику, и к началу мая их энергетические объекты были обстреляны 32 раза. По подсчетам Киевской школы экономики, по состоянию на февраль 2023 года прямые убытки ТЭС и ТЭЦ составили около $2,6 млрд. По данным ДТЭК, убытки на их станциях по состоянию на конец марта достигли 6 млрд грн (около $160 млн), это всего 6% от убытков. в секторе, пишет издание.

"Решение правительства Шмыгаля о расширении программы на предприятия ДТЭК — очень сомнительное с финансовой точки зрения. Многолетняя монополия на многих рынках годами позволяла бизнесам Ахметова генерировать сверхприбыли. Чего стоит финрезультат Метинвеста по итогам 2021 года — $4,7 млрд чистой прибыли... Есть ли смысл с такими финпоказателями залезать в карман налогоплательщикам? Да еще и из-за льготных кредитов, предназначенных для небольшого бизнеса, который реально выживает", — говорится в статье.

Журналисты напоминают, что ДТЭК Западэнерго, контролирующая три ТЭС на западе Украины, входит в топ-30 крупнейших компаний по доходам за 2022 год с оборотом в 36,7 млрд грн. При этом она получила 1,4 млрд грн чистой прибыли.

"Неплохо" закончили год другие компании Ахметова: "Нефтегаздобыча" с 18,9 млрд грн чистой прибыли (!) стала вообще самой прибыльной компанией Украины за 2022 год, на 5-м месте — торговец электроэнергией Д.Трейдинг (6,2 млрд грн чистой прибыли), 1,6 млрд грн заработало ДТЭК Донецкие электросети… Очевидно, с этими финпоказателями энергетический бизнес Ахметова не самый бедный в Украине", — сказано в материале.

Журналисты напоминают, что это не первый случай лоббирования Шмыгалем интересов Ахметова: вспоминают о схеме перепродажи электроэнергии в ЕС через Молдову, бенефициаром которой является европейский трейдер Ахметова — DTEK INTERNATIONAL; лоббирование повышения "зеленых тарифов", интересов угольных ТЭС ДТЭК, неоправданные компенсации Ахметову за шахту Добропольеугля, которая была в аренде, введение пошлин на импорт угля; кадровые назначения, в частности, что министр энергетики Ольга Буславец, и. о. директора АО "Оператор рынка" Роман Сутченко, советник премьера Игорь Маслов — работали в ДТЭК.

Кроме энергетики, Шмыгаля подозревали в лоббировании интересов Ахметова на "Укрзализныце", где долгое время руководителем был "удобный для Метинвеста" Владимир Жмак. Он подписал долгосрочные контракты на обеспечение вагонами Метинвеста по ценам в 4-5 раз ниже рыночных, по которым компания Ахметова возила грузы почти два года.