Стефанчук уклонился от вопроса о Татарове, потому что не имеет на него влияния — Шабунин

Спикер Верховной Рады безосновательно критикует антикоррупционные органы, полагает глава Центра противодействия коррупции

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук безосновательно критикует антикоррупционные органы, уклоняясь от вопросов о влиянии на правоохранительную систему замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом Шабунин написал в Facebook.

Так он прокомментировал интервью Стефанчука УП, где тот на вопрос о влиянии Татарова начал критиковать деятельность антикоррупционной вертикали.

"По словам Стефанчука, во многих случаях их расследования заканчиваются оправдательными приговорами. Но это откровенная неправда... ВАКС вынес 128 приговоров по делам НАБУ/САП: абсолютное большинство дел (88%) закончилось обвинительными приговорами. Абсолютное меньшинство дел (12%) заканчивалось оправдательными приговорами, к тому же часть таких приговоров потом еще и снесла апелляция", - написал Шабунин.

По его словам, более 50% всех дел заканчивались реальными тюремными сроками с конфискациями: "За 3,5 года общие суды вынесли всего 2 реальных приговора по делам НАБУ/САП. За примерно то же время ВАКС вынес 65 тюремных приговоров, то есть рост в 32 раза", - добавил глава ГПК.

Среди осужденных несколько народных депутатов, бывший замминистра, мэр, судьи, прокуроры, следователи, "схемщики" из госпредприятий: "За время полномасштабной войны благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС в пользу Сил обороны Украины уже перечислили более 1,7 млрд грн. Так может спикеру все же лучше ответить, что там по результатам татаровских правоохранителей", - спрашивает Шабунин.

Он вспомнил дело ГБР об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, где двух фигурантов суд оправдал, еще одному дал условный срок; дело полковника налоговой милиции, оправданного по коррупционному делу, потому что ГБР возбудило подследственность и прибегло к провокации. Шабунин вспомнил о деле двух работников ГБР, которых СБУ задержала на провокации подкупа зампрокурора Львовщины, оправдание экс-прокурора с Кировоградщины по делу о взятке, потому что ГБР собрало недостаточно доказательств: "Почему после того, как ГБР уничтожает доказательства якобы в связи с военными событиями, закрывают дело о взятке начальнику Ивано-Франковской таможни, у которой нашли с $234 тыс. наличных, коллекцией часов и монет? Что там с делом работницы налоговой со "списками желаний" и каковы результаты февральских обысков у Коломойского, Авакова, Столара? Что произошло с делом Татарова после того, как его всеми силами забрали от антикоррупционных органов и отдали татаровским следователям и прокурорам? Где обещанные в феврале "активные посадки" уже этой весной?" - спрашивает Шабунин.

Шабунин считает, что "даже если бы Руслан (Стефанчук) хотел избавиться от Татарова, то это вне его влияния… Татаров имеет влияние на государственные решения, как минимум, не меньше спикера".