Власть отступает? Что будет с налоговыми льготами для ФОПов с 1 июля

К резонансному законопроекту поступило уже около одной тысячи поправок.

Украинские парламентарии, сделав шаг вперед, когда в первом чтении проголосовали за законопроект, которым возвращаются налоги для ФОПов до довоенного уровня, теперь, похоже, делают два шага назад. По информации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, с 1 июля ожидать изменения налогового законодательства не стоит. Но это не значит, что власти вообще отказались от планов вернуть налоги для ФОПов до довоенного уровня.

Предприниматели уже назвали такую ситуацию "отсроченной казнью", но что же происходит, выяснял "Телеграф".

Законопроект который не смог

Напомним, что в конце мая парламентарии отдали 227 голосов за законопроект №8401, согласно которому налоговые льготы, введенные в прошлом году во время введения военного положения, должны быть отменены. А именно:

— ставка 2% единого налога для ФОП 3-й группы упраздняется и возвращаются довоенные 5%;

— отменяется возможность для ФОП 1-й и 2-й группы не платить единый налог;

— возобновляются документальные проверки бизнеса;

— мораторий на штрафы за нарушение налогового законодательства упраздняется. Это касается и санкций за нарушение порядка использования РРО/ПРРО.

Аргументация такова, что отечественному бизнесу, конечно, трудно, но довоенные налоги требует МВФ, который является одним из кредиторов украинского бюджета.

В возвращении довоенных налогов власти "обвиняют" МВФ

Переход на новые старые ставки налога, включая возврат проверок бизнеса, должен был состояться уже с 1 июля этого года. Но для этого нужно было проголосовать законопроект 8401 во втором чтении. Тут возникли проблемы.

"Отмена "единого налога 2%", отмена льготы по уплате налога для 1-й и 2-й группы, возобновление проведения документальных проверок, возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО. Всего этого с 1 июля не будет", — написал у себя в Telegram нардеп от фракции "Голос", член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Что произошло?

Власть отступила?

Такое предположение было бы вполне логичным, ведь отмена льгот и возврат налогов на довоенный уровень во время войны моментально стало резонансным политическим вопросом.

Так, например, на сайте президента появилась петиция с требованием наложить вето на законопроект, если он будет принят. Петицию инициировал глава движения #SaveФОП Сергей Доротич, и всего за неделю ее подписало уже 10 тысяч пользователей, из необходимых для ответа президента 25 тысяч.

"Почему законопроект отложили? Здесь сыграли два фактора. Во-первых, технически трудно провести этот законопроект, потому что есть сопротивление общества. Во-вторых, как мне сообщили, наша петиция движения #SaveФОП наделала шума в Офисе президента, ведь президент в марте прошлого года четко говорил сам о спецрежиме упрощенной системы налогообложения, моратории на проверки, возможности не платить единый налог", — пояснил "Телеграфу" Доротич.

Налоговый хайп подхватили и в "Европейской солидарности":

"Законопроект №8401 – лишь обезображенная иллюзия того, что все в порядке, которую власти продают бизнесу авансом, прикрываясь договоренностью с МВФ. К сожалению, это не так, а потому возвращение довоенных правил налогообложения не воспринимается", — заявляла депутат солидарности, член комитета по налоговой и таможенной политики Нина Южанина у себя в Telegram.

И в "Батькивщине": "Власть должна поддерживать бизнес, а не уничтожать его проверками и повышением налогов", — подчеркнула глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Однако, судя по заявлениям главы налогового комитета Даниила Гетманцева, никто никуда не отступал.

"Мы же не говорим о повышении налогов – хотя могли бы. Мне кажется, что это вообще вопрос без дискуссий. Все адекватные, нормальные люди, включая бизнес, поддерживают это решение", – заявлял Гетманцев в интервью UBR.

Что же тогда происходит?

Банально не успели

По словам члена налогового комитета Юлии Клименко, с 1 июля, скорее всего, налоговые льготы никуда не исчезнут.

"Чтобы этот закон начал действовать с 1 июля, мы должны его принять до конца июня. Это такое правило бюджетное. Однако до конца июня его нет в повестке дня. Мы еще не знаем, появится ли этот законопроект в повестке дня до конца июня, поскольку международные партнеры настаивают на возврате всех налогов, поэтому если закон даже будет принят 1 июля, то он вступит в силу уже с 1 января 2024 года ", — пояснила "Телеграфу" Клименко.

Почему если не сейчас, то в январе? Дело в том, что согласно статье 4 Налогового Кодекса Украины: "изменения в какие-либо элементы налогов и сборов не могут вноситься позже чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки".

Однако почему тогда власть не торопится? Боится, что не хватит голосов?

"Будут ли голоса ко второму чтению – вопрос риторический. В первом чтении законопроект получил 227 голосов, то есть прошел абсолютно впритык. Скорее всего, законопроект будет проголосован, вопрос лишь в том, когда он начнет действовать: с 1 июля или с 1 января следующего года", — добавила Клименко.

Но! Как всегда случается с резонансными законопроектами, когда их нужно "затормозить", возникает множество поправок. 8401 не стал исключением: по информации Железняка, в законопроект поступило уже около одной тысячи поправок.

"Есть большое количество поправок к этому законопроекту, поэтому очевидно, что до 1 июля он не будет принят. Это реальность", — комментирует "Телеграфу" Ярослав Железняк.

А правки — это все время. Что именно предлагают депутаты изменить ко второму чтению?

"Вопрос — на кого должны распространяться налоги в полном объеме, а на кого — нет. Надо поддержать те сектора, которым сейчас очень тяжело в течение военного положения и они не могут платить налоги полностью. А есть секторы, которые достаточно хорошо чувствуют себя и, возможно, они могут вернуться к налогам, которые были. То есть это должна быть профессиональная дискуссия в комитете, а на данный момент этот законопроект еще не обсуждается", — пояснила Юлия Клименко.

Нардепы уверены, что голосов для увеличения налогов хватит

Не монолитно даже монобольшинство.

"Для прифронтовых регионов, которые находятся под постоянными обстрелами, нормы этого законопроекта должны вступать в силу после окончания военного положения, иначе это может спровоцировать закрытие значительного количества предприятий и потерю рабочих мест", — подчеркивал нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа на своей странице в Facebook.

"Мы будем пытаться для этих территорий, которые находятся близко к линии фронта, оставить все как есть. Пока идут дискуссии с МВФ, но такое предложение от нас было", — добавил Железняк.

Однако, по словам нардепа от "Голоса", когда все правки будут проработаны, законопроект все-таки примут.

"Это прописано в меморандуме с МВФ. Вы думаете, что у кого-то есть безудержное желание голосовать этот закон? Это в меморандуме с МВФ, соответственно это наша обязанность", — подчеркнул депутат.

"Иметь иллюзию, что власть передумала — не стоит. Законопроект не отозван, находится в стенах ВР. Понимая общественный резонанс, власти взяли паузу и будут ждать удобного мгновения для принятия этой инициативы", — резюмировал Сергей Доротич.