Кон'юнктура сприятлива: Гетманцев розповів, як зміниться ціна бензину після скасування пільг

Вартість буде залежати від кількох факторів

Повернення з 1 липня акцизу на пальне не призведе до різкого та масштабного подорожчання палива.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф".

"Ми ж не бачимо на стелах АЗС ціни 70—80 гривень за літр, як нас лякали? Є зростання 2—5 грн, як я і говорив. Я вам більше скажу, що ціна на паливо буде залежати не від оподаткування, а від світової кон'юнктури цін на нафту. Ми бачимо сприятливу для нас кон'юнктуру, і не бачимо якихось ризиків в цьому контексті. Так, можливе коливання в межах 2—5 гривні на літрі, але виробники та трейдери мають непогану маржу, яка дозволяє частину цього податку взяти на себе. Тому тут ми якихось істотних ризиків взагалі не бачимо", — розповів депутат.

Данило Гетманцев наголосив, що повернення акцизу не варто сприймати як нові податки.

"Ще раз хочу підкреслити: ми не вводимо додаткове оподаткування, а прибираємо тимчасово введені пільги. І тут обговорювати це питання з позиції "треба чи не треба", мені здається, недоречно", – повідомив він.

Більше про повернення довоєнного оподаткування, відновлення перевірок та податкові новації, які варто очікувати зі вступом в ЄС читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Наша система оподаткування IT є найкращою у світі, — Данило Гетманцев".

Як раніше писав "Телеграф", у першому півріччі 2023 року в Україні перевиконали надходження до загального фонду держбюджету на 3,1%, або на 10,4 мільярда гривень, порівняно з планом на цей період.