В Украине продолжает дорожать бензин: какие сейчас цены на АЗС и что будет в августе

Цены подскочили сразу на нескольких заправках

После отмены льгот в Украине продолжается рост цен на бензин. На протяжении третей недели июля владельцы автозаправочных станций еще скорректировали стоимость топлива.

Об этом сообщает "Еnkorr".

Так, по данным сайта, розничные цены на бензины А-95 и А-95+ в среднем по стране выросли на 34 коп./л и 37 коп./л и составили 48,26 грн/л и 50,37 грн/л соответственно, а дизтопливо прибавило 34 коп./л — до 47,34 грн/л.

В частности, популярная в Украине сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысила цены на топливо на 1 грн/л: бензин марки А-95 подорожал до 47 грн/л, бензин А-92 – до 46 грн/л, дизельное топливо – до 47 грн/л.

На 1 грн/л горючее подорожало на станциях государственной "Укрнафты". Так, за литр 95-го теперь тут попросят 46,90 грн., А-95+ – 48,90 грн/л.

Изменили стоимость горючего в сторону увеличения также БРСМ-Нефть, U.GO, Ovis, Авантаж 7, Олас, RLS и другие. Подробнее о нынешних ценах на топливо вы можете узнать из таблицы:

Стоит отметить, что по прогнозам экспертов, бензин и дизель будет дорожать и в дальнейшем

"Ожидаем еще небольшой рост в пределах двух гривен по бензину и дизелю до конца месяца (июля — Ред.)", — отметил директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

А вот подорожание автогаза может и не произойти, говорит эксперт.

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Напомним, что с 1 июля в Украине вернули 20% НДС на топливо, действовавший до начала полномасштабной войны. В связи с этим цены на горючее практически сразу поползли вверх, а подорожание происходит до сих пор.