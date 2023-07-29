Будет сложнее предыдущей: у Зеленского предупредили украинцев о вызовах грядущей зимы

Зима 2023-24 будет сложной и украинцам к ней стоит быть готовыми

Несмотря на все усилия украинских энергетиков, грядущая зима будет гораздо более сложная с точки зрения обеспечения потребностей страны электричеством.

Как рассказал в интервью "24 каналу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в этом году у Украины гораздо более плохие "стартовые позиции", так как в прошлой была сбалансированная система, работавшая десятилетиями.

"россия, во-первых, вывела из энергетической системы ЗАЭС – не забываем. Это огромный объем мегаватт. Кроме того, она нанесла основные удары по магистральной сети. Поэтому стартовые позиции хуже, но осознание рисков сейчас гораздо лучше", — отметил он.

По его словам, далеко убирать зарядные станции или павербанки явно не стоит, по крайней мере до завершения войны.

При этом Подоляк отметил, что россия непременно будет бить по гражданским объектам зимой вопреки всем положениям международного права.

"Для россии же главное – не войну выиграть на поле боя. Она этого не может сделать. Для россии сейчас главное – максимально нанести вред гражданскому населению", — отметил чиновник.

Он добавил, что сейчас руководство страны-оккупанта уже даже не скрывает то, что наносит удары по гражданским объектам.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экспертами в области энергетики и узнал, чего украинцам ждать от света этой зимой.