Это понимают не только в Украине: почему россии не будет на саммите мира в Саудовской Аравии

Встреча разных стран позволит миру услышать от Украины напрямую о том, какие ужасы творятся на нее территории

Участие российской стороны в международных переговорах по установлению мира в Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии, будут полезны только тогда, когда кремль станет готов к дипломатии. Пока в стране-агрессоре всё наоборот, потому среди приглашенных стран ее нет.

Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Я бы процитировал то, что сказал президент Украины (Владимир – Ред.) Зеленский, а именно, что он открыт для настоящей дипломатии с россией, когда рф будет готова участвовать в такой дипломатии. К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально даже до начала этой войны россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии", — сказал он.

По словам Миллера, готовность к серьезным и содержательным переговорам российская сторона не демонстрировала за все это время.

Также представитель Госдепартамента Штатов добавил, что встреча представителей разных стран в Саудовской Аравии даст возможность всему миру услышать напрямую от Украины о тех кошмарах, которые происходят на ее территории.

Отметим, что по данным The Wall Street Journal, 5 и 6 августа в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. На эту встречу не была приглашена россия. На данный момент известно, что в саммите примут участие страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию.

Напомним, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", как Украине готовить к переговорам с россией и в каком случае они возможны.