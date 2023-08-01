Украина и Запад будут убеждать нейтральные страны поддержать план Киева. Главное о саммите в Саудовской Аравии
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Украина будет продвигать свою формулу мира перед 30 странами. рф не пригласили
В Саудовской Аравии в начале августа состоятся международные переговоры о войне россии против Украины. Он будет особенным, ведь соберет в Джидде около 30 стран, среди которых есть львиное количество развивающихся стран, а также раздражающие своим нейтралитетом. Не пригласили только россию.
Телеграф рассказывает, в чем суть этого саммита и собирает последние новости о нем.
Зачем Украине эти страны
Авторитетное издание The Wall Street Journal отмечает, что такой саммит проведут, чтобы Украина и ее союзники попытались убедить страны глобального юга, многие из которых придерживаются нейтралитета, поддержать предложения Киева по прекращению войны.
Эти принципы помогут создать выгодное для Украины направление для будущих мирных переговоров с россией. По данным собеседников WSJ, европейские чиновники надеются, что во время саммита удастся урегулировать разногласия между Украиной и развивающимися странами.
В частности, западные медиа пишут, что цель Украины состоит в том, чтобы во время переговоров были определены общие принципы прекращения войны, а позже в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры согласятся поддержать эти принципы.
Ранее подобная встреча была проведена в Копенгагене, но разногласия были значительными. Да, Киев пытался убедить страны поддержать мирный план Зеленского (переговоры только после возвращения территорий и вывода войск). Там участвовали представители Бразилии, Индии, Турции и ЮАР.
Кто примет участие
Среди участников: Индонезия, Египет, Мексика, Бразилия, Чили, Замбия. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша, представители ЕС.
В понедельник Бразилия подтвердила, что будет участвовать в саммите, однако пока в правительстве не определились, кто будет представлять страну на нем.
А вот Мексика призвала пригласить представителей россии, об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Reuters. Более того, он выдвинул ультиматум — Мексика будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии по Украине только при условии присутствия россии.
От США в Саудовскую Аравию поедет советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает СNN со ссылкой на официальных представителей США.
Участие Китая в переговорах не ожидается. Хотя Саудовскую Аравию, поблагодарю, избрали именно для того, чтобы та привлекла к процессу Пекин.
Мирный план Украины, содержащий неприемлемое для москвы требование об освобождении оккупированных территорий, поэтому его и не приглашали.
В чем состоит украинский мирный план
Украинский план из 10 пунктов требует вывода российских войск за пределы Украины:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Восстановление справедливости (специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины, создание международного механизма для возмещения всех убытков).
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
россия этот план, конечно, отвергает.
В офисе президента Украины подтвердили встречу. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, в основу должен лечь именно украинский план.
"В то же время, в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", — отметил Ермак.
Украина рассчитывает реализовать свою Формулу мира в три этапа:
- Встречи с послами, аккредитованными в Украине.
- Встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана (такая встреча, по словам Ермака, уже состоялась в Копенгагене), а следующая будет в Саудовской Аравии.
- Учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться уже до конца года.
москва наблюдает
россия наблюдает, как Саудовская Аравия ведет мирные переговоры по Украине с США и мировыми союзниками. Спикер кремля дмитрий песков заявил журналистам, что москва будет следить за предстоящей встречей.
"Возможно ли сейчас достижение мирного урегулирования с участием киевского режима и в контексте его нынешней позиции? Ответ однозначен. Нет, это невозможно", – добавил песков.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае президент Украины Владимир Зеленский впервые улетел в Саудовскую Аравию, где он посетил саммит Лиги арабских государств.