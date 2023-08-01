Украина и Запад будут убеждать нейтральные страны поддержать план Киева. Главное о саммите в Саудовской Аравии

Украина будет продвигать свою формулу мира перед 30 странами. рф не пригласили

В Саудовской Аравии в начале августа состоятся международные переговоры о войне россии против Украины. Он будет особенным, ведь соберет в Джидде около 30 стран, среди которых есть львиное количество развивающихся стран, а также раздражающие своим нейтралитетом. Не пригласили только россию.

Телеграф рассказывает, в чем суть этого саммита и собирает последние новости о нем.

Зачем Украине эти страны

Авторитетное издание The Wall Street Journal отмечает, что такой саммит проведут, чтобы Украина и ее союзники попытались убедить страны глобального юга, многие из которых придерживаются нейтралитета, поддержать предложения Киева по прекращению войны.

Эти принципы помогут создать выгодное для Украины направление для будущих мирных переговоров с россией. По данным собеседников WSJ, европейские чиновники надеются, что во время саммита удастся урегулировать разногласия между Украиной и развивающимися странами.

В частности, западные медиа пишут, что цель Украины состоит в том, чтобы во время переговоров были определены общие принципы прекращения войны, а позже в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры согласятся поддержать эти принципы.

Ранее подобная встреча была проведена в Копенгагене, но разногласия были значительными. Да, Киев пытался убедить страны поддержать мирный план Зеленского (переговоры только после возвращения территорий и вывода войск). Там участвовали представители Бразилии, Индии, Турции и ЮАР.

Кто примет участие

Среди участников: Индонезия, Египет, Мексика, Бразилия, Чили, Замбия. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша, представители ЕС.

В понедельник Бразилия подтвердила, что будет участвовать в саммите, однако пока в правительстве не определились, кто будет представлять страну на нем.

А вот Мексика призвала пригласить представителей россии, об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Reuters. Более того, он выдвинул ультиматум — Мексика будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии по Украине только при условии присутствия россии.

От США в Саудовскую Аравию поедет советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает СNN со ссылкой на официальных представителей США.

Участие Китая в переговорах не ожидается. Хотя Саудовскую Аравию, поблагодарю, избрали именно для того, чтобы та привлекла к процессу Пекин.

Мирный план Украины, содержащий неприемлемое для москвы требование об освобождении оккупированных территорий, поэтому его и не приглашали.

В чем состоит украинский мирный план

Украинский план из 10 пунктов требует вывода российских войск за пределы Украины:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Восстановление справедливости (специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины, создание международного механизма для возмещения всех убытков).

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

россия этот план, конечно, отвергает.

В офисе президента Украины подтвердили встречу. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, в основу должен лечь именно украинский план.

"В то же время, в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", — отметил Ермак.

Украина рассчитывает реализовать свою Формулу мира в три этапа:

Встречи с послами, аккредитованными в Украине. Встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана (такая встреча, по словам Ермака, уже состоялась в Копенгагене), а следующая будет в Саудовской Аравии. Учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться уже до конца года.

москва наблюдает

россия наблюдает, как Саудовская Аравия ведет мирные переговоры по Украине с США и мировыми союзниками. Спикер кремля дмитрий песков заявил журналистам, что москва будет следить за предстоящей встречей.

"Возможно ли сейчас достижение мирного урегулирования с участием киевского режима и в контексте его нынешней позиции? Ответ однозначен. Нет, это невозможно", – добавил песков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае президент Украины Владимир Зеленский впервые улетел в Саудовскую Аравию, где он посетил саммит Лиги арабских государств.