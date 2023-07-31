Дипломатия и пушки: генерал рассказал, как Украине готовиться к переговорам

Весь мир уже понял, что путин – "сдулся" и на него уже нельзя рассчитывать, говорит Василий Богдан

В август-2023 Украина входит под усилившиеся разговоры о переговорах. Поспособствовать им буквально умолял африканских лидеров диктатор владимир путин во время недавнего саммита россия-Африка. В свою очередь, Киев в начале августа намерен начать переговоры с США о гарантиях безопасности. Тема более чем актуальная, учитывая, что россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами.

О перспективах переговоров и важных параллельных процессах "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

– Что бы мы ни говорили, путину удалось разбудить монстра российско-имперского национал-шовинизма. И значительная часть россиян всё еще поддерживает его, хотя не особо готова умирать за него. Но в российских элитах (военной, политической, гуманитарной) уже происходят определенные процессы. Там задумались, что будет дальше даже не столько с россией, сколько с ними. Впрочем, с внутренними проблемами кремль пока справляется. А вот на внешнем фронте – сплошные провалы, – констатирует генерал Богдан.

По его словам, трудно понять, на кого рассчитана путинская "аргументация" в стиле: вскоре после начала агрессии его якобы попросили не занимать Киев, отойти от столицы Украины под предлогом того, что стороны вышли на мирные переговоры, будет какое-то урегулирование и так далее.

– Да, путина и его оккупационную армию "попросили" отойти. Но это сделали украинские Вооруженные Силы. Которые продолжают подобным образом (военными методами) "уговаривать" россиян оставлять захваченные ими территории. Создавая тем самым очень неблагоприятные условия для путинского режима, в том числе в глобальном измерении, – подчеркивает Василий Богдан.

По мнению генерала, фактически весь мир уже понял (и недавний саммит россия-Африка это наглядно продемонстрировал), что путин – "сдулся", на него уже нельзя рассчитывать.

– Мало кто сомневается, особенно на фоне продолжающихся обстрелов украинских городов, что все путинские разговоры о "жестах доброй воли" в прошлом и готовности к переговорам в настоящем – это ложь! Как ложь и то, что рф якобы воюет в Украине со всем блоком НАТО. Это – известные пропагандистские нарративы, которые страна-агрессор периодически пытается ввернуть в международное информационное пространство. Где этот бред практически никем уже не воспринимается. За исключением откровенных российских вассалов (типа Беларуси и Эритреи), таких же диктаторских режимов (Иран, Северная Корея), а также персонажей типа венгерского премьера Орбана.

Слова руководства кремля постоянно расходятся с делами. И это лишь подтверждает справедливость высказывания "железного канцлера" Отто фон Бисмарка, что соглашения с россией не стоят даже бумаги, на которой они подписаны. Как нельзя было в прошлом доверять россии, так нельзя и в настоящем. Ну, а будущего у нее, надеемся, не будет, – отмечает эксперт.

Василий Богдан напоминает, что Украина занимает принципиальную позицию, согласно которой:

мирные переговоры станут возможны лишь при условии выведения российских войск со всех наших временно оккупированных территорий;

военные преступники из российской недоармии, а также военной и политической верхушки понесут наказание;

со стороны рф будут предоставлены компенсации за тот ущерб, который страна-агрессор причинила Украине.

– Эта позиция, – акцентирует эксперт, – заложена в украинскую формулу мира, которую поддержали страны НАТО, Европейских союз, в определенной мере и Африканский союз, а также значительная часть государств Ближнего Востока. Что дает нам основания твердо стоять на своей позиции – и продолжать активную политико-дипломатическую работу в данном направлении. Параллельно побуждая наших партнеров к передаче Украине оружия, боеприпасов, военной техники, амуниции, других средств для более решительного, эффективного вытеснения врага с нашей территории.

Генерал уверен, что следует отбросить обманчивые теории, как у того же советника президента США по вопросам нацбезопасности – Салливана – касательно управления рисками и эскалациями.

– Уже понятно, что путин такой подход Запада использует исключительно в своих интересах. И шантажирует именно эскалацией, видя опасения Запада по этому поводу. И россия понимает только язык силы, – подчеркивает Василий Богдан. – И лишь фактор силы может остановить агрессора. Если не делать этого, рф продолжит шантаж ядерным оружием с якобы размещением его в Беларуси. Продолжит эскалировать ситуацию в районе Запорожской АЭС. Играть вагнеровцами на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Это всё – попытки напугать Запад в надежде, что тот, как минимум, ослабит поддержку Украины.

Между тем, продолжает эксперт, несмотря на определенные внутриполитические процессы в тех же США в ожидании намеченных на 2024 год президентских выборов, и республиканцы, и демократы занимают твердую позицию поддержки Украины столько, сколько будет нужно.

– Более того – сенаторы и конгрессмены призывают Байдена предоставить Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Аналогичные процессы просматриваются и в ФРГ, которая также обладает дальнобойными ракетами типа TAURUS T. Нам крайне необходимо больше систем ПВО/ПРО, чтобы закрыть украинское небо от террористических ракетных ударов со стороны путинского режима. Также создать все условия, чтобы заработал морской зерновой коридор, чтобы украинские партнеры в ЕС не ставили палки в колеса нашей агропродукции, котора будет идти по сухопутным маршрутам. У нас много фронтов, кроме собственно военного. И на всех мы обязаны побеждать! – уверен генерал. – Кстати, то, что США недавно передали Международному уголовному суду в Гааге юридические доказательства военных преступлений рф в Украине – важный шаг. Свидетельствующий о росте нашей поддержки, о приближении конца путина и его режима.